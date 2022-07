Neix el forfet de país que donarà accés a 303 km de pistes

L’estació de Pal Arinsal s’integra a Grandvalira Resorts des de la temporada 2022-2023. Aquesta aliança unifica l’oferta d’Andorra com a país de neu i d’activitats d’oci a la muntanya els 365 dies de l’any, sumant un total de 303 km de pistes per a la pràctica dels esports d’hivern i situant-se entre les primeres destinacions europees pel que fa a oferta de superfície esquiable.

D’aquesta manera, tots els forfets de l’estació de Grandvalira (inclòs el passi de temporada) seran vàlids tant a Pal Arinsal com a Ordino Arcalís, que es va integrar a Grandvalira Resorts l’any 2018.

La incorporació de l’estació massanenca a Grandvalira Resorts comportarà canvis molt beneficiosos per als esquiadors. Així, es comercialitzaran forfets multidia que combinaran dies d’esquí a Pal Arinsal i Ordino Arcalís amb jornades a Grandvalira.

Un referent a nivell internacional

Tal com indica el president del consell d’administració de Grandvalira, Francesc Camp, l’acord que s’ha signat aquest matí de dimarts estableix “les bases del futur de la neu a Andorra. Un sector cada cop més competitiu a nivell internacional que, després de la pandèmia, encara s’ha tornat més agressiu”.

Camp ha explicat que “molts dominis esquiables a tota Europa, i en particular a França i Espanya, estan invertint molt en renovar les seves instal·lacions per a ser cada cop més atractius”. D’aquesta manera, Andorra aposta per a reforçar la seva presència en el món de la neu amb la materialització d’un projecte de país que fa anys que es persegueix.

En paraules del conseller delegat de Saetde, Joan Viladomat, “l’acord culmina un esforç d’integració de les societats que gestionen els dominis esquiables del país que es va iniciar l’any 2003 amb la creació de NEVASA i que va continuar l’any 2018 amb la integració d’Ordino Arcalís a Grandvalira, naixent així Grandvalira Resorts, al que ara s’uneix l’estació massanenca”.

En aquest sentit, el Cònsol Major del Comú d’Ordino, Àngel Mortés, ha reconegut que “la integració d’Ordino Arcalís al 2018 ha estat un punt d’inflexió per tal que avui puguem estar aquí”.

Forfet de Temporada Grandvalira

El forfet de temporada de Grandvalira serà el nou forfet de país que donarà accés a totes les estacions d’Andorra, la qual cosa suposa un total de 303 km de pistes a l’hivern per a la pràctica dels esports de neu, però també per a gaudir de la muntanya els 365 dies de l’any amb accés al Mountain Park i Bike Park de Pal Arinsal.

Aquestes instal·lacions suposen “una estratègia de desestacionalització iniciada ja fa anys a Pal Arinsal amb la potenciació de la pràctica de la BTT i sent l’estació que inicia més aviat la temporada d’estiu. Estem convençuts que amb aquest acord agafarà un nou impuls”, ha assegurat la Cònsol Major del Comú de La Massana, Olga Molné.

Per la seva banda, la Cònsol Major del Comú d’Encamp, Laura Mas s’ha mostrat satisfeta perquè s’hagi realitzat “amb consens i amb una visió àmplia de país, perquè Andorra continuï sent un referent en el món de l’esquí en l’àmbit internacional” i ha afegit que “m’alegra especialment que el model de gestió publico-privada sigui la fórmula escollida, a partir d’ara, per a continuar creixent conjuntament com a país”.

L’acte de presentació de l’acord ha comptat amb la presència del Cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, qui ha posat en relleu que “és una de les millors notícies que a nivell turístic i de país hem tingut en els últims temps. Que a partir d’ara totes les societats explotadores del camps de neu tinguin una estratègia conjunta i de país reforça enormement la posició d’Andorra com a destinació de neu”.

Més avantatges per als usuaris

Grandvalira Resorts definirà en les pròximes setmanes tot el relacionat amb producte, preu i marca.

Els clients de Pal Arinsal s’integraran dins My Grandski, el club de fidelització que simplifica l’accés i la consulta que els usuaris vulguin fer a les plataformes de les estacions, i on es poden realitzar múltiples accions relacionades amb l’activitat de l’esquiador, com accedir al wifi, comprar online, registrar el tracks de la seva esquiada, rebre informació o registrar-se al butlletí de notícies, entre d’altres.

A més, Pal Arinsal aprofitarà les sinergies amb Grandvalira Resorts per a millorar aspectes tecnològics, de màrqueting i comunicació, i dels seus canals de venda.