Kiko Venero i Ariel Rot, Muchachito Bombo Infierno, Oques grasses i Ptazeta, a Andorra la Vella

Andorra la Vella ja es prepara per a la Festa major 2022, que tindrà lloc del divendres 5 al dilluns 8 d’agost, amb una llarga cinquantena d’activitats per a tots els públics. La cònsol major, Conxita Marsol, i el conseller de Cultura i de Promoció Turística i Comercial, Miquel Canturri, han donat a conèixer aquest dimarts un programa que torna carregat de propostes i que, tal com ha assenyalat la cònsol major, recupera l’esperit de la festa major de sempre, amb molta música, tradicions, jocs al carrer i esports.

El cartell d’enguany inclou noms destacats del panorama musical i s’ha pensat per a grups d’edat diversos, des dels adolescents fins al públic adult, incorporant estils musicals que no sempre han estat presents a la Festa major. Tots tindran lloc a la plaça Guillemó i seran gratuïts.

Així doncs, actuaran Kiko Veneno i Ariel Rot, noms consagrats del pop-rock espanyol, que visitaran Andorra la Vella el dilluns 8 d’agost en el marc de la gira Un país para escucharlo, el programa musical que actualment presenten a RTVE. El concert de Veneno i Rot precedirà, el mateix dilluns de festa major, el d’un altre músic de renom i de diversió i marxa assegurada: Muchachito Bombo Infierno, que ja va trepitjar l’escenari de la Festa major l’estiu del 2007.

El programa, però, l’obriran el divendres 5 Roba Estesa (músiques urbanes i folk) i Koers (reagge); per a donar pas el dissabte 6 a Oques grasses (pop-rock) i Ptazeta y Juacko (rap i músiques urbanes). Per al diumenge 7 s’ha previst el Ball de nit amb La Principal de la Bisbal i DKDAS Show band (versions i disco).

En el vessant de la tradició popular, bona part del protagonisme el tindrà aquest any l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella, que celebra els 40 anys del seu naixement i ha previst un seguit d’actes per a fer gaudir tothom de les danses en tota la seva extensió. És per això, que enguany l’Esbart serà l’encarregat de la Lectura del Pregó des del balcó de la Casa comuna.

En aquest any de celebració, a més, l’entitat ha convidat dos grups folklòrics de Llatinoamèrica perquè actuïn i aportin les seves tradicions i color a la festa: el grup Perú Ritmos y Costumbres i el Grupo de Danza Folklórica de Sangre Mexicana. I ja des del dijous 4 d’agost, faran diverses actuacions als actes més importants: a la dansa del Pregó i el Ball del Contrapàs (es tornarà a ballar sense restriccions) i durant el qual presentaran un nou vestuari.

En l’àmbit de la cultura i la tradició popular també hi haurà una exhibició castellera amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls, el dissabte 6 a la tarda, a la plaça Príncep Benlloch, que des del 2019 és plaça castellera. També hi haurà ballades de sardanes i cobla; el Mercat de la Vall, que es farà tot el cap de setmana al Centre històric fins a les 23 h; espectacles de circ a les nits; i cinema a la fresca a Ciutat de Valls.

Per als infants s’han programat diverses propostes del Consell d’infants, com jocs tradicionals cada tarda a plaça de la Rotonda i les festes del joc i de l’esport i la festa de l’aigua al Parc Central.

Per als més esportistes, a més, hi haurà la prova ciclista de pujada a la Comella el dissabte al matí, la celebració de la copa andorrana d’skateboarding durant tot el dissabte a l’Skate park de la Serradora, i els tradicionals torneig de vòlei platja al Parc Central i l’Open de pesca sense mort al Valira.

Els actes, de fet, s’han distribuït arreu de la parròquia per a cobrir totes les necessitats: des de la plaça Guillemó (escenari principal de concerts), la plaça de la Rotonda (jocs tradicionals per a infants), la plaça del Poble (balls de tarda, sardanes, espectacles de circ i escenari de l’Esbart, ball del Contrapàs), el Parc Central (Festa del joc i de l’esport per a tothom, festa de l’aigua i festa de l’escuma), Ciutat de Valls (cinema a la fresca amb la projecció d’Aladdin) i el Centre històric (Mercat de la Vall).

A més, hi haurà competicions esportives i lúdiques en diferents escenaris, com els Serradells, el Parc de la Serradora o el Centre Cultural La Llacuna.

Consulta aquí el programa de la Festa major 2022