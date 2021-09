Naturland tanca el millor estiu de la història de Camprabassa

L’estiu de la renovació de la marca, Naturland ha aconseguit uns ingressos històrics. De fet, les millors dades registrades eren les de l’estiu 2019, i en aquest sentit, la facturació s’ha superat en un 1,5%. En relació amb les mateixes dates de l’any passat, la diferència és encara molt més àmplia: un 27% més. Pel que fa a la despesa mitjana per client, aquesta ha pujat un 45% en comparació amb el 2020 i un 68% comparat amb el 2019. Això es tradueix en la millor temporada d’estiu de la història de Camprabassa en quant recaptació. La temporada d’estiu (juliol, agost i mitjans de setembre) suposa el 53% del volum de negoci de tot l’any.

El canvi en la política comercial, amb el suport de la nova campanya i dels canals de venda online, han estat els factors clau per aconseguir aquests resultats. És a dir, la nova estratègia ha estat decisiva per començar a posicionar Naturland com un destí de natura alineat amb les noves necessitats dels viatgers, un dels objectius que es marcaven en el full de ruta.

Ingressos

Els ingressos registrats durant la temporada d’estiu (juliol, agost i fins al 12 de setembre) han estat un 27% superiors a les mateixes dates del calendari de l’any passat, i d’un 1,4 % als del 2019.

Per visitant, s’ha generat un consum mitjà al centre d’un 45% més en comparació amb el 2020 i d’un 68% en referència al 2019.

El canvi de rumb amb el nou equip gestor, que ha complert el primer any al capdavant de la gestió de Camprabassa, ha estat decisiu en la presa de decisions comercials que han marcat aquest augment dels ingressos gràcies a l’increment de la despesa dels visitants.

D’aquesta manera, s’ha potenciat la compra dels paquets d’activitats, prioritzant que la gent romangui més temps al centre, fet que ha contribuït que la despesa del client sigui superior.

Enguany s’ha promogut més intensament la compra a través de la web pròpia, com a garantia per poder dur a terme les activitats. Així, per a accedir al Tobotronc s’ha continuat amb la limitació d’un viatge per persona i sempre amb reserva prèvia, amb l’objectiu d’assegurar el viatge a totes les persones, evitant aglomeracions i gestionant eficientment les cues. El producte més venut ha estat l’entrada Aventura, que té un cost de 35 euros i inclou el passi al Tobotronc i a activitats a les dues cotes.

Un altre factor a tenir en compte ha estat la bonança meteorològica que ha imperat aquest estiu a Andorra, sense tempestes fortes que hagin obligat a aturar les activitats, amb temperatures moderades i jornades assolellades. De fet, no s’ha hagut de tancar cap dia les instal·lacions.

Novetats

Les noves activitats, com ara l’hípica o els circuits de MTB, han tingut molt bona acceptació entre els usuaris. Tot i ser el primer any de la posada en marxa d’aquestes propostes, la satisfacció general és molt positiva tant per part dels clients, com de l’equip gestor. D’aquesta manera, es continuaran potenciant i es perllongaran, integrant-les a una oferta que esdevindrà anual.

A més, s’ha generat una nova tarifa per als més petits, de 3 a 6 anys, que han vist com el ventall de possibilitats s’ha ampliat amb nous productes. L’acceptació ha estat molt bona per part d’aquest col·lectiu, que han trobat un lloc amb activitats adequades a la seva mida i edat.

Reconeixements – Valoracions dels clients

La majoria de les persones que ha qualificat de positiva o molt positiva la seva experiència ho fa valorant la gestió de les reserves al Tobotronc, la varietat d’activitats, l’espectacularitat de l’entorn, així com la gastronomia i l’atenció al client.

Aquestes valoracions dels clients es veuen plasmades en els reconeixements que rep el centre. En aquest sentit, enguany el Tobotronc ha estat guardonat com a una de les destinacions destacades en la seva categoria. El reconeixement Tripadvisor Travellers Choice gratifica les destinacions millor apreciades i en aquest cas, el Tobotronc se situa entre el 10% de les millors al món.

Parc d’animals

El parc d’animals es va tancar el mes de maig, un cop finalitzada la temporada d’hivern, i no s’ha comercialitzat la seva entrada des d’aleshores. Els animals salvatges han anat sortint progressivament al llarg de l’estiu cap a les llars especialitzades en aquest tipus d’acollides. Actualment no n’hi ha cap, excepte els domèstics de granja.

Calendari

Naturland continuarà obert els caps de setmana amb propostes a les dues cotes fins a la temporada d’hivern, quan es reprengui l’activitat a l’estació d’esquí nòrdic Naturland – La Rabassa. Fins aleshores, també s’ofereixen les activitats d’hípica, i els serveis gastronòmics del restaurant la Borda de Conangle, a la Cota 2000, de dimecres a diumenge.

S’estan acabant de perfilar les novetats que acompanyaran l’activitat a l’estació d’esquí i que pròximament es podran anunciar, i s’han programat activitats lúdiques alternatives de lleure durant la tardor i en dates assenyalades, que completaran l’oferta habitual del centre.

El projecte del Centre Eqüestre i la reconversió del Prat de Conangle i les seves infraestructures continua en marxa, i es podran veure alguns canvis aquest hivern.

Valoració genèrica

Conscients que els resultats són positius i que estan alineats amb la resta d’indicadors turístics del país, des de Naturland es mostren molt satisfets per aquestes xifres. I és que no només mostren un senyal de la recuperació econòmica d’Andorra, sinó que fan presagiar una bona temporada d’hivern i encarar-la amb molt optimisme. La xifra de visitants ha estat molt similar a la de l’any anterior, si bé s’ha hagut de penjar el cartell de complet en diferents dies d’agost, abans de l’obertura diària de les instal·lacions, per garantir l’aforament i el bon funcionament del centre, millorant l’experiència del client.