Grandvalira assoleix xifres rècord de visitants a l’estiu

Grandvalira fa un balanç molt positiu d’una temporada estival en què s’ha assolit una xifra rècord de visitants. El Mon(t) Magic Family Park de Canillo ha rebut més de 41.000 persones, igualant la xifra del 2019, l’any previ a la pandèmia, i assolint-ne 6.000 més que el 2020, en què hi va haver 35.000 visitants. Aquestes excel·lents dades han permès que s’hagi obtingut un 56% més de vendes respecte al millor any fins ara, el 2019. Així mateix, les reserves als allotjaments singulars d’Epic Andorra han augmentat, posant en relleu l’aposta clara per aquest concepte dels turistes. També ha crescut la demanda dels guies de muntanya a Grau Roig, mentre que el restaurant del Llac dels Pessons ha fregat el ple.

En aquest sentit, cal recordar que l’activitat d’estiu a Grandvalira continuarà fins al 12 d’octubre, amb el Mon(t) Magic Family Park de Canillo, el restaurant del Llac dels Pessons, els GMG de Grau Roig i els allotjaments singulars d’Epic oberts tots els caps de setmana fins al tancament definitiu de la temporada d’estiu, mentre que el camp de golf de Soldeu seguirà actiu cada dia fins al 26 de setembre.

Aquest estiu, la muntanya ha estat novament una de les destinacions més escollides pels viatgers; les opcions que ofereixen la natura, l’aire lliure i l’amplitud d’espai han estat novament molt apreciades per tots aquells que han buscat una alternativa segura per a les vacances. I això precisament és el que ofereix Grandvalira, amb una proposta que ha atret principalment turistes de proximitat (Catalunya, sud de França i Andorra), especialment durant la primera quinzena d’agost, en què tots els sectors han rebut més visitants.

“La muntanya es pot consolidar com un destí d’estiu, ja que sembla que el client reserva part de les seves vacances per gaudir de la natura i activitats a l’aire lliure”, assegura el director general de Grandvalira – Nevasa, Juan Ramón Moreno, que afegeix que “mirem cap a l’hivern amb optimisme, ja que la gent ha pogut estalviar i ha demostrat que té moltes ganes de viatjar”.

Mon(t) Magic Family Park

Un any més, el gran atractiu de l’estació ha estat el Mon(t) Magic Family Park, al sector de Canillo, que ha rebut xifres rècord de visitants, amb més de 41.000, gràcies en bona part a la gran acollida del nou sistema d’entrada única.

Aquest estiu 2021 també ha estat el de la consolidació tant del Màgic Gliss com de la tirolina de més de 500 metres de longitud, que ha anat a plena càrrega durant tota la temporada. A més, també ha destacat una de les principals novetats, l’Explor Games®, un joc d’aventura i reptes guiats per una aplicació mòbil que combina l’orientació en espais a l’aire lliure, les dinàmiques dels escapes room i els videojocs. Finalment, també al sector de Canillo, les espectaculars vistes del nou mirador de la Portella han captivat milers de turistes durant tots els dies d’agost i els caps de setmana de juliol.

El Golf Soldeu es consolida

El Golf Soldeu ha ofert hores d’entreteniment tant als amants del golf com a aquells que han volgut provar-lo per primer cop. Es tracta del camp de golf més alt d’Europa (2.250 metres) i compta amb 9 forats i un par 33 en una longitud de 2.590 metres i 16 hectàrees d’extensió. Un camp d’allò més especial que any rere any fidelitza golfistes de proximitat que repeteixen experiència cada temporada.

El Centre d’Observació de la Marmota, un dels altres grans atractius de Soldeu, també ha tingut una gran acollida aquest estiu i tant els jugadors de golf com els visitants al sector han pogut gaudir d’aquest animal com mai i de ben a prop.

Restauració de muntanya de qualitat

Amb desenes de propostes gastronòmiques, Grandvalira té oferta per a tots els interessos, gustos i necessitats. El Wine & Meat Bar by Jean Leon, per exemple, ha estat un dels restaurants que ha vist com les seves taules s’omplien aquest estiu gràcies a la seva cuina fresca de mercat i a l’àrea Josper amb la brasa com a gran protagonista. Pel que fa al restaurant del Llac dels Pessons, convertit ja en un clàssic de Grandvalira gràcies en bona part a les seves vistes privilegiades al Circ de Pessons, s’ha erigit també en una molt bona proposta per als amants de la natura i la bona gastronomia.

Experiències úniques amb Epic Andorra

Els allotjaments singulars d’Epic Andorra han vist augmentar les seves reserves aquest estiu, i és que la possibilitat de poder passar la nit a l’estació en ple estiu ha despertat la curiositat de molts visitants que han volgut allotjar-se a la Cabana Piolet o al Domo Lodge. Les propostes d’Epic Andorra són úniques al país i ofereixen una combinació de natura, esport, aventura i gastronomia totalment personalitzable.

Alta demanda pels guies de muntanya

Grandvalira Mountain Guides (GMG) també té la seva edició d’estiu i aquesta temporada els seus guies de muntanya han estat d’allò més demandats. El centre ofereix la possibilitat de conèixer Grandvalira recorrent els camins i rutes d’Andorra d’una forma més accessible per a tothom que a l’hivern. GMG també ofereix la possibilitat de practicar escalada, orientació o pesca. Les sortides es poden realitzar encara fins al 17 d’octubre. I per als més agosarats, la proposta ha estat l’helitrekking: una experiència que uneix senderisme i excursió en helicòpter.

El Funicamp i les rutes de BTT

Els amants del ciclisme han tingut en el Funicamp el seu millor aliat. El telecabina, que ha transportat 14.000 persones aquest estiu, permet accedir a rutes de BTT per gaudir de la llibertat de la muntanya en un entorn natural i segur. I, més enllà de la bicicleta, la zona també ofereix rutes a peu i sortides en 4×4 fins als Orris de Cubil i el Llac de Pessons.

Un forfet adaptable i per a tota l’estació

El forfet 4 Valls, que Grandvalira Resorts ha creat per a aquest estiu, ha tingut molt bona acollida. Es tracta d’un passi que ha permès al visitant gaudir de la natura col·leccionant noves aventures en parella, família o amb amics. Aquest forfet és vàlid fins al 12 d’octubre i es pot consumir en dies no consecutius, amb accés a diverses activitats a Grandvalira i a Ordino Arcalís.