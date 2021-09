El 55 Açores Rallye, proper repte per a Vinyes – Mercader (Suzuki Swift R4lly)

Després de no poder disputar-se la passada temporada (2020) i de superar unes setmanes d’incertesa durant els primers mesos de l‘any en curs, per fi, el 55 Açores Rallye es disputarà amb normalitat el pròxim cap de setmana (dies 17 i 18). La localitat Ponta Delgada, capital de l’illa de San Miguel Açores, serà el nucli central d’una prova en la qual es tornarà a competir sobre pistes de terra, la tercera vàlida per el Campionat d’Europa de Rallyes (ERC) 2021 que es disputarà la present temporada sobre aquesta superfície.

Un total de 201,74 km, cronometrats distribuïts en 13 especials (7 diferents) configuren el recorregut. Els equips que segueixen amb assiduïtat l’ERC 2021, hauran de fer el desplaçament fins a arribar a l’illa de San Miguel de Açores, ubicada en mig de l’Oceà Atlàntic, amb una superfície de 746 km2, una longitud de 65 km i una amplada de 16 km. En aquest escenari els organitzadors aprofiten les opcions que ofereix la seva orografia per a dissenyar, any darrere any, una de les proves més atractives del calendari de l’ERC.

En la 55a edició del seu ral·li els organitzadors de l’esdeveniment, Grup Esportiu Comercial, plantejaran als participants del ral·li amb un traçat total de 645 km, dels quals el 31% (201 km) seran de velocitat, amb 13 especials a superar. Entre els trams cronometrats cal destacar els 24 km, de Graminhais (24,03 km,) i Sete Cidades (24,01 km.). Ambdues es disputaran dues vegades cadascuna, la primera en la primera etapa mentre que Sete Cidades tancarà el ral·li.

Les 2 passades de reconeixement es podran realitzar entre les 8 hores i 18.30 hores del dimecres (dia 15) i les 8.30 hores i les 11.30 hores de la jornada següent. Els equips que esgotin al màxim aquesta segona jornada de reconeixements tindran el temps just d’arribar al parc d’assistència, canviar de mecànica i centrar la seva atenció en el shakedown i el tram de qualificació. La primera presa de contacte dels pilots al volant de la mecànica amb la qual disputaran el ral·li es durà a terme el dijous (dia 16) a partir de les 13 hores.

Els pilots de Suzuki Ibèrica en el top5 de la classificació provisional de l’ERC2

Una vegada disputades les quatre primeres proves de l’ERC2 de la present temporada, dues sobre asfalt Roma (ITA) i Barum (CZE) i dues més sobre terra, Polònia i Letònia, els pilots de l’equip Suzuki Ibèrica (Javier Pardo i Joan Vinyes), que només han competit a Polònia i Roma, ocupen posicions entre els millors de l’esmentada provisional.

Pardo amb 80 punts i Vinyes amb 56 punts, estan situats a la tercera i cinquena plaça respectivament, just en el moment que el certamen es troba en el seu equador.

Joan Vinyes es mostra optimista, en la seva opinió es pot lluitar per a aconseguir posicions de podi: “En les dues proves en les quals hem competit hem demostrat que com a equip som competitius malgrat ser la primera temporada en la qual disputem un certamen internacional. És cert que queda molt campionat per disputar, hi ha la la prova d’Açores que no coneixem, a Fafe hi vam estar l’any passat, mentre que Canàries, on se celebrarà l’última prova de l’ERC2 2021, és un escenari en el qual hem competit de manera habitual. La veritat és que sóc optimista”.

La recta final de l’ERC2 2021 comença amb el 55 Açores Rallye

“Sens dubte un ral·li atractiu, a priori, que es disputa en un escenari molt particular, no tinc massa informació respecte al traçat, de les pistes on competirem, també tinc la impressió que els enllaços entre les especials no seran fàcils… En fi una incertesa que provoca, almenys en el meu cas, que la motivació per a afrontar el ral·li sigui encara mes gran. Anirem trobant solució als inconvenients a mesura que vagin sorgint. Entre les variables atípiques que ens podem trobar cal esmentar la climatologia que, per la zona en què està situada l’illa de San Miguel Açores, pot ser molt canviant”. Aquestes eren les impressions de Vinyes abans d’iniciar el desplaçament a San Miguel Açores. A més afegia: “Després de fer diverses proves en el passat Rally de Ferrol, crec que estem preparats per a afrontar la prova portuguesa amb garanties d’aconseguir un bon resultat i així continuar optant a les posicions d’honor d’un campionat en el qual, l’equip Suzuki Ibèrica ha debutat aquesta temporada”.

Joan Vinyes-Jordi Mercader pujaran amb el Suzuki Swift R4lly S, al podi del parc d’assistència del Rallye Açores 2021, a partir de les 8.30 hores (hora a l’illa) del pròxim divendres (dia 17), per a competir en la primera etapa de la prova (111 km, en 6 trams especials).