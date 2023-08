Infografia anunciant la participació de Nahuel Carabaña al Campionat del Món d’Atletisme de Bucarest (FAA)

Està sent un bon estiu per a molts esportistes andorrans en diferents disciplines, ja sigui a nivell col·lectiu com de forma individual. L’atletisme del Principat és un d’aquests casos de modalitats esportives que estan deixant bones sensacions a tothom.

Si fa uns dies se celebrava que un atleta andorrà com Pol Moya, el qual milita a la secció del FC Barcelona, va ser sisè en els 1.500 metres del Campionat d’Espanya, a València, i va tenir el rècord d’Andorra absolut a tocar, ara, s’ha de destacar una fita d’un altre andorrà, Nahuel Carabaña. L’atleta està entre els 36 que disputaran els 3.000 metres obstacles del Campionat del Món d’Atletisme de Bucarest. La cita serà del 19 al 27 d’agost. Es confirma, d’aquesta manera, la bona temporada que està protagonitzant Carabaña.