Myinvestor comercialitza els fons indexats d’iShares amb les comissions més competitives d’Espanya

MyInvestor, el neobanc recolzat per Andbank, El Corte Inglés Seguros, AXA España i diversos family office, ha aconseguit un acord amb BlackRock per a posar a la disposició dels seus clients els fons indexats d’iShares de la classe S, la de menor cost a Espanya per a clients particulars. Aquests fons poden contractar-se en el neobanc a partir de només 1 euro, sense comissions de compravenda, traspàs i custòdia, democratitzant així l’accés a oportunitats d’inversió.
Els fons estan disponibles tant en el supermercat de fons, per als qui prefereixin invertir de manera directa, com en les carteres indexades de MyInvestor —el seu roboadvisor-, la qual cosa permetrà a més rebaixar en 1 punt bàsic el cost mitjà d’aquestes carteres.
Entre ells figura l’iShares Developed World Index Fund (IE) Acc EUR classe S que busca replicar l’índex MSCI World, referència de la renda variable global, amb uns costos totals o TER (Total Expense Ràtio) del 0,06 %.
També ofereix l’iShares US Equity Index Fund classe S que busca seguir-l’evolució del S&P 500, compost per les 500 majors empreses dels Estats Units, amb un TER del 0,05 %.
En el cas dels països emergents, l’entitat comercialitza l’iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Acc EUR classe S, que replica el MSCI Emerging Markets, amb exposició a divises locals i un TER del 0,16 %.
Per als perfils més conservadors, està disponible el iShares Global Aggregate 1–5 Year Bond Index Fund EUR Hedged , que inverteix en renda fixa global a curt termini amb cobertura de divisa i un TER del 0,10 %.
MyInvestor, que en molt pocs anys s’ha consolidat com un referent en el món de la inversió, gestiona actualment 8.000 milions d’euros en productes d’inversió. D’aquest total, aproximadament la meitat correspon a fons indexats, la qual cosa reflecteix la seva aposta per solucions d’inversió eficients, diversificades i de baix cost, pensades tant per a inversors novells com per als més experimentats
“Aquestes classes de fons apliquen les comissions més baixes de la seva categoria a Espanya en comparació amb productes equivalents d’altres competidors. Aquesta col·laboració reforça el nostre compromís de liderar la inversió indexada a Espanya, oferint a tots els clients accés a productes de qualitat, en les mateixes condicions que un gran inversor”, destaca Ignasi Viladesau, director d’Inversions de MyInvestor.
Sobre MyInvestor
MyInvestor és un neobanc recolzat per Grup Andbank, El Corte Inglés Seguros, AXA España i diversos ‘family office’. Està supervisat pel Banc d’Espanya i per la CNMV i adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits. Amb un volum de negoci de més de 12.000 milions d’euros, és la major fintech d’Espanya i ofereix tota la gamma de serveis bancaris: compte, targetes, productes d’inversió -carteres de gestió automatitzada (roboadvisor), fons, accions, ETF, plans, micromecenatge immobiliari, capital de risc i crowdfactoring -, així com finançament per a hipoteques, consum i inversions.
Més informació www.myinvestor.es.