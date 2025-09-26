La Policia posa en marxa una campanya contra el soroll excessiu de determinats vehicles

Un agent de la Policia en les seves tasques de control (Policia d'Andorra)
La Policia engega, la setmana vinent, una campanya de seguretat viària centrada específicament a controlar el soroll excessiu que produeixen alguns vehicles, especialment motocicletes i turismes amb modificacions no autoritzades en els sistemes d’escapament. Es tracta d’una acció que reforçarà la vigilància que els efectius policials ja duen a terme de forma regular per a detectar i sancionar les infraccions. Els controls específics s’efectuaran tant de dia com de nit en vies urbanes i interurbanes entre el 29 de setembre i el 12 d’octubre amb l’objectiu d’aturar aquests comportaments que, no només incompleixen la normativa, sinó que pertorben la convivència ciutadana.

Els controls tenen la finalitat de detectar i denunciar els vehicles que emetin sorolls per sobre dels límits establerts; els que forcin les marxes i provoquin sorolls molestos; els que duguin un tub d’escapament que no sigui l’original i no consti en el permís de circulació; i aquells que circulin amb escapaments lliures, incomplets, deteriorats o que no corresponguin amb els models previstos pel fabricant.

La Policia ha constatat aquesta problemàtica en diversos punts de la xarxa viària i és conscient de les molèsties que causa i de les queixes que comporta entre la població. Per aquest motiu, fa temps que el Cos n’està alerta, que actua i que treballa en col·laboració amb els serveis de Circulació de les diferents parròquies per a frenar aquests comportaments i incidir en el respecte de la normativa.

A més de les actuacions “in situ” de la Policia i els serveis de Circulació, aquestes infraccions també poden ser denunciades per la ciutadania, que, si enregistra un cas clar, pot fer arribar el vídeo a través del correu electrònic policia@policia.ad. A partir d’aquí, la Unitat de Seguretat Viària emprendrà les accions pertinents.

