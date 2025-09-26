La Policia posa en marxa una campanya contra el soroll excessiu de determinats vehicles

La Policia engega, la setmana vinent, una campanya de seguretat viària centrada específicament a controlar el soroll excessiu que produeixen alguns vehicles, especialment motocicletes i turismes amb modificacions no autoritzades en els sistemes d’escapament. Es tracta d’una acció que reforçarà la vigilància que els efectius policials ja duen a terme de forma regular per a detectar i sancionar les infraccions. Els controls específics s’efectuaran tant de dia com de nit en vies urbanes i interurbanes entre el 29 de setembre i el 12 d’octubre amb l’objectiu d’aturar aquests comportaments que, no només incompleixen la normativa, sinó que pertorben la convivència ciutadana.
Els controls tenen la finalitat de detectar i denunciar els vehicles que emetin sorolls per sobre dels límits establerts; els que forcin les marxes i provoquin sorolls molestos; els que duguin un tub d’escapament que no sigui l’original i no consti en el permís de circulació; i aquells que circulin amb escapaments lliures, incomplets, deteriorats o que no corresponguin amb els models previstos pel fabricant.
La Policia ha constatat aquesta problemàtica en diversos punts de la xarxa viària i és conscient de les molèsties que causa i de les queixes que comporta entre la població. Per aquest motiu, fa temps que el Cos n’està alerta, que actua i que treballa en col·laboració amb els serveis de Circulació de les diferents parròquies per a frenar aquests comportaments i incidir en el respecte de la normativa.
A més de les actuacions “in situ” de la Policia i els serveis de Circulació, aquestes infraccions també poden ser denunciades per la ciutadania, que, si enregistra un cas clar, pot fer arribar el vídeo a través del correu electrònic policia@policia.ad. A partir d’aquí, la Unitat de Seguretat Viària emprendrà les accions pertinents.