Detingut per agredir la mare, per maltractar-la psicològicament i per ser violent amb familiars i fer tocaments als fills d’aquests

Aquesta setmana, la Policia ha detingut, a Andorra la Vella, un home de 40 anys com a presumpte autor de delictes contra la integritat física i moral, contra l’honor i contra la llibertat sexual després que la seva mare el denunciés perquè l’hauria agredit i insultat el dia anterior al carrer. La dona va assegurar, en la denúncia, que el seu fill l’havia agredit en una altra ocasió i que la maltractava psicològicament.
La llista de fets denunciats no acaba aquí perquè, a més, la mare va afegir que l’home també tindria una conducta violenta contra altres familiars i contra els seus fills, a qui, segons relatava la denunciant, hauria fet tocaments.