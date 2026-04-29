Motorista ferit en un accident a la parròquia de la Massana

Aquest matí de dimecres ha tingut un accident de circulació a la xarxa viària andorrana, el qual s’ha saldat amb el balanç d’una persona ferida. El sinistre de trànsit s’ha localitzat al punt quilomètric 3,300 de la carretera general número 3 (CG-3), a la parròquia de la Massana. El servei de Policia ha rebut l’avís alertant del succés a les 10:18 hores d’avui.
Segons informa el mateix servei de l’ordre, en l’incident viari s’han vist involucrats dos vehicles. Es tracta d’una furgoneta i d’una motocicleta, ambdós amb matrícula del Principat. El conductor de la motocicleta, home de 43 anys, veí de les valls, ha resultat ferit en l’accident.