Baró (PS) demana informació sobre la situació actual i el futur del Cos de Bombers

El president suplent i conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere Baró, ha entrat una bateria de preguntes escrites al Govern en relació amb el Departament de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DPEIS), amb l’objectiu d’avaluar l’estat actual i la planificació futura del Cos de Bombers.
Les preguntes escrites posen el focus en diversos aspectes del funcionament del Cos, començant pel nombre total d’efectius, amb un desglossament detallat per departament, càrrec, sexe i franja d’edat. Així mateix, Baró sol·licita informació sobre la previsió d’augment de la plantilla i el nombre estimat de jubilacions en els pròxims cinc anys, per tal d’analitzar la sostenibilitat dels recursos humans.
Un altre dels eixos centrals de les preguntes són la capacitat operativa dels parcs de bombers. En aquest sentit, es demana conèixer la dotació mínima establerta per a cada parc des de l’any 2018 fins a l’actualitat, tenint en compte les variacions estacionals.
El conseller també s’interessa per l’estat del parc mòbil, incloent-hi l’antiguitat mitjana dels vehicles d’intervenció i els camions, així com el calendari de revisions i els resultats de les darreres inspeccions. Igualment, es pregunta si existeix un pla de renovació dels vehicles i quin és el seu calendari previst.
Finalment, Baró posa sobre la taula la qüestió de la seguretat dels professionals, demanant si existeix un projecte de descontaminació dels equips de protecció individual (EPI) i si el Govern preveu dotar-lo dels recursos necessaris, incloent-hi una possible partida pressupostària extraordinària.
Amb aquesta acció, el conseller general busca obtenir una visió global i actualitzada de la situació del Cos de Bombers, així com garantir que es disposa dels recursos humans i materials adequats per a fer front als reptes presents i futurs en matèria de seguretat i emergències.
“Cal apostar per la seguretat de la nostra ciutadania i en aquest cas només es pot fer amb inversió en recursos tant materials com humans”, afirma Baró.