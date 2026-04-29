Els alumnes de la Seu elaboren una campanya contra el bullying

La Seu d’Urgell referma el seu compromís en la lluita contra l’assetjament escolar amb una campanya integral dissenyada i protagonitzada pels mateixos infants i joves de la ciutat, així ho han explicat aquest migdia de dimecres, públicament, l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, i la regidora d’Educació i d’Infància i Joventut de l’Ajuntament, Christina Moreno.
El tema va ser escollit de forma conjunta pel Consell Municipal d’Infants (CMI) i el Consell Municipal d’Adolescents (CMA) durant la seva primera sessió de treball el passat mes de novembre. “Aquest pla contra l’assetjament té una importància vital per a nosaltres, ja que neix d’una proposta prioritària dels propis nens, nenes i joves de la ciutat a través del Consell Municipal d’Infants i el de l’Adolescència. Davant d’aquesta petició, des de l’Àrea de Joventut i el Pla Educatiu d’Entorn hem decidit donar prioritat absoluta a aquesta qüestió per a oferir una resposta ferma des de l’Ajuntament”, ha manifestat aquest migdia l’alcalde de la Seu, Joan Barrera.
L’alcalde ha volgut remarcar que malgrat que l’assetjament escolar és un fenomen que ha existit sempre, “no hem de permetre que es normalitzi, tot al contrari, ja que és un comportament totalment intolerable que volem visibilitzar i denunciar posant un mirall davant de qui el practica”. “Amb aquestes actuacions, volem deixar clar que l’assetjament no té cabuda ni a la Seu ni enlloc”, ha reblat l’alcalde Barrera.
Per la seva part, la regidora d’Educació i d’Infància i Joventut, Christina Moreno, ha volgut remarcar també que aquesta iniciativa neix directament de la voluntat dels nostres infants i adolescents, a partir de la temàtica escollida pels seus propis consells municipals. “L’objectiu de la campanya no és assenyalar ningú, sinó generar consciència i coneixement per a identificar les accions que provoquen l’assetjament. Volem visibilitzar especialment la figura dels observadors i observadores, fomentant una acció comunitària on tots i totes ens donem suport per a millorar la convivència, tant a les aules com a la societat en general”, ha subratllat Moreno.
Un procés de reflexió i acció creativa
Al llarg de diverses sessions, els alumnes han debatut sobre què és i què no és l’assetjament, com identificar-ho i la importància cabdal del grup d’observadors. Fruit d’aquest treball, s’ha elaborat un manifest, diversos eslògans i dibuixos que serveixen de base per a les accions de sensibilització.
Entre les actuacions més destacades que ja s’han dut a terme, hi ha:
• El banc taronja: El 10 d’abril, l’IFE del Joan Brudieu va pintar un banc de la plaça Joan Sansa de color taronja, símbol de la lluita contra el bullying.
• Eslògans participatius: El 16 d’abril, els infants del CMI van escriure al banc els eslògans redactats prèviament.
• Art urbà: El 17 d’abril, el CMA va realitzar un grafit a l’Escorxador amb un missatge contra l’assetjament.
Aquesta iniciativa busca interpel·lar tota la societat, motiu pel qual s’ha escollit un espai públic compartit entre joves, infants i famílies per a pintar el banc.
Difusió i calendari de la campanya
Coincidint amb el Dia contra l’Assetjament, el pròxim dissabte, 2 de maig, Ràdio Seu emetrà el manifest i les falques enregistrades pels mateixos protagonistes. Tot i que el dia central és el 2 de maig, la voluntat és allargar la campanya durant tot el mes de maig.
Les properes setmanes es podran veure cartells i lones de la campanya -actualment en fase de disseny- a diferents espais de la ciutat i als centres educatius. A més, el 8 de maig tindrà lloc una gimcana dins la Jornada Jove que compta amb la col·laboració de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de la Seu.
Prevenció i recursos continuats
Més enllà d’aquesta acció puntual dels consells, el Servei d’Educació fa dos anys que aplica activitats preventives mitjançant l’ús de la realitat virtual. Aquesta eina es va utilitzar l’any passat des de 6è de primària fins a 3r d’ESO, i a partir d’ara s’implantarà de forma sistemàtica cada curs a 6è de primària. Precisament sobre els recursos i serveis municipals d’acompanyament, la regidora Christina Moreno ha volgut afegir que l’Ajuntament ofereix eines i serveis concrets, com les activitats sobre ciberassetjament a les escoles, que permeten als alumnes viure l’experiència des del punt de vista de la víctima, l’agressor i l’observador.
Finalment, la regidora d’Educació i d’Infància i de Joventut ha volgut recordar que la Seu i comarca disposen del Pla Comarcal contra l’assetjament en edat escolar, el marc de referència per a totes aquestes actuacions de sensibilització i intervenció, així com també serveis d’acompanyament emocional i atenció psicològica al centre cívic l’Escorxador, per a tots els joves que ho necessitin. També s’està treballant en el Pla de Protecció Integral a la Infància i l’Adolescència del municipi que, entre d’altres qüestions, també aborda el bullying.