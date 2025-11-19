Andorra i Espanya signen el conveni per a la realització de la nova interconnexió elèctrica internacional

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, i la vicepresidenta tercera i ministra per la Transició Energètica i el Repte Demogràfic espanyola, Sara Aagesen, han signat el Conveni internacional entre Andorra i Espanya per la realització d’una nova interconnexió elèctrica entre Andorra i Adrall. La firma de l’entesa s’ha celebrat en el marc de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP30) que acull aquestes setmanes la ciutat de Belém, Brasil. “És especialment simbòlic que avancem en aquest projecte clau per a Andorra a la COP30, ja que la futura infraestructura ens permet poder avançar en el nostre full de ruta per a la descarbonització del país i la reducció d’emissions de CO2”, ha explicat el secretari d’Estat després de la signatura.
La firma del conveni representa el pas decisiu per a poder assolir l’impuls d’aquesta infraestructura clau per al futur d’Andorra i per a garantir l’abastiment elèctric necessari per a la demanda futura. Després de la signatura, es preveu que el conveni pugui ser aprovat en els menors terminis possibles per les cambres parlamentàries respectives i, un cop assolit aquest objectiu, s’impulsaran les obres de construcció després de l’acord entre FEDA i Red Electrica Española (REE). La signatura del conveni és fruit d’anys de negociacions entre ambdós països i que es van accelerar arran de la reunió bilateral d’alt nivell entre el cap de Govern, Xavier Espot, i el president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, l’any passat i també arran de les diverses reunions tècniques que el secretari d’Estat, David Forné, ha mantingut amb els seus homòlegs espanyols.
La nova connexió amb Adrall
La nova infraestructura permet incrementar la capacitat d’intercanvi entre els sistemes elèctrics amb l’objectiu de satisfer, si s’escau, des del sistema elèctric espanyol, les demandes creixents del Principat. El conveni preveu la implementació d’un doble circuit a 220kV des d’Adrall fins a la frontera amb Andorra, l’ampliació i adequació de la subestació d’Adrall a 220kV, incloent-hi el canvi de configuració i tecnologia de la subestació i la modificació en l’arribada a Adrall de les línies Adrall-Llavorsí 220kV i Adrall-Cercs 220kV. A més, es preveu la construcció d’una estació receptora al riu Runer, per a la recepció de l’energia provinent d’aquesta nova interconnexió. El desplegament de la infraestructura es durà a terme per acord entre FEDA i REE.
La infraestructura és clau per a Andorra, ja que en els pròxims 10 anys s’espera que es produeixi un creixement moderat, però continu de la demanda de consum d’energia elèctrica fruit del procés d’electrificació i descarbonització de l’economia andorrana. Així, el desplegament dels plans de descarbonització per a impulsar l’electrificació del transport i la renovació dels sistemes de calefacció dels edificis són alguns dels aspectes que faran incrementar la demanda elèctrica i reduir les emissions amb efecte d’hivernacle que genera el país i poder fer front al canvi climàtic. Totes aquestes accions permetran avançar en la transició energètica amb l’objectiu d’assolir la neutralitat carboni el 2050.
A més, la nova línia també contribuirà a mantenir els bons indicadors de qualitat de subministrament. La infraestructura està inclosa dins del Pla de desenvolupament de la xarxa de transport d’energia elèctrica per al període 2021-2026 d’Espanya.
Andorra aconsegueix que la COP30 parli de les muntanyes
Pel que fa a l’agenda de treball a la COP30, i després de negociacions i treball per part d’Andorra i del grup de països de muntanya, la presidència de la conferència ha acceptat sotmetre per unanimitat al plenari de la COP30 la proposta de realitzar un diàleg d’experts sobre els efectes del canvi climàtic en els ecosistemes de muntanya. Això suposa el primer pas per a augmentar la visibilitat i la consideració de les muntanyes en el context internacional. Així, és previst que quan s’aprovin els acords d’aquesta Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic de Belém i hi hagi aquest punt en referència a les muntanyes que instarà a celebrar una trobada l’any que ve a Bonn (Alemanya) per a tractar aquest tema en el marc de la feina intermèdia que es realitza abans de la següent COP. L’objectiu és poder incloure el punt a la COP31 i, així, entrar a formar part de l’agenda internacional de forma permanent.
Adhesió a diverses declaracions
Durant la celebració de la COP30, la delegació andorrana també s’ha adherit a diverses declaracions i ha donat suport a iniciatives internacional que tenen una afectació i posen el focus sobre temàtiques que poden afectar Andorra. Així, el secretari d’Estat David Forné ha assistit a l’acte impulsat pel Canadà per mostrar el suport d’Andorra en la declaració anomenada “Crida a l’Acció sobre la Gestió Integrada del Foc i la Resiliència davant els Incendis Forestals”. La iniciativa té com a objectiu donar resposta a l’augment global dels incendis forestals, agreujats pel canvi climàtic. El Principat reafirma, així, el compromís amb la prevenció, la gestió integrada del risc i la resiliència davant els incendis, situant-se com a referent en la protecció dels ecosistemes de muntanya en el context del canvi climàtic.
Més enllà de la declaració sobre incendis forestals, Andorra també s’ha adherit a altres iniciatives rellevants durant la COP30. Entre aquestes, destaca la Belém 4X Pledge, que promou multiplicar per quatre l’ús global de combustibles sostenibles abans de 2035; la Declaració sobre Fam, Pobresa i Acció Climàtica Centrada en les Persones, que integra la lluita contra el canvi climàtic amb l’erradicació de la pobresa; la Declaració sobre Racisme Ambiental, que aposta per la justícia social i la igualtat en les polítiques ambientals; i la Coalició Oberta per als Mercats de Carboni, que reforça la cooperació internacional en la gestió d’emissions. Aquestes adhesions reflecteixen el compromís d’Andorra amb una acció climàtica global, inclusiva i centrada en la sostenibilitat.