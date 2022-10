Mor un veí de la Seu d’Urgell en un xoc frontal a l’N-260 a Isòvol

Un veí de la Seu d’Urgell ha mort aquest diumenge a la tarda en un accident de trànsit la carretera N-260, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). El sinistre viari s’ha produït al punt quilomètric 193, al terme municipal d’Isòvol.

Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 16.13 hores. Per causes que ara s’investiguen, dos turismes han xocat frontalment. Com a conseqüència de l’accident, ha mort el conductor d’un dels turismes, JMBT, de 92 anys. Els tres ocupants de l’altre vehicle han patit ferides menys greus. Un d’aquests ferits ha estat traslladat a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, mentre que els altres dos han estat atesos l’Hospital de Cerdanya, a Puigcerdà.

La incidència ha obligat a tallar totalment la via i a fer desviaments del trànsit, tant per anar a Puigcerdà com en direcció a Bellver. S’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i l’helicòpter medicalitzat i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima, ja són 131 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons dades provisionals. A la Cerdanya, enguany hi ha hagut dos accidents mortals. L’anterior va ser el mes d’abril, també a l’N-260, quan un motorista va ser envestit per un turisme a la zona de la urbanització del Golf, dins el terme municipal de Guils. En aquell cas, la víctima mortal era un veí de Bellver.