Mor un pacient ingressat per COVID-19 al Sant Hospital a la Seu d’Urgell

Un pacient que havia estat ingressat amb COVID-19 al Sant Hospital de la Seu d’Urgell ha mort aquest dimecres. Segons fonts del centre mèdic, es tracta d’un home de 86 anys i veí de la ciutat. Es dóna la circumstància que la víctima havia rebut les dues dosis del vaccí contra el coronavirus, però des de l’hospital han puntualitzat que tenia diverses patologies prèvies, que han influït en el seu decés.

Sobre aquest fet, des del Departament de Salut han subratllat que, tal com ja han informat en anteriors ocasions, les vacunes ofereixen una protecció molt alta contra la COVID-19, però que aquesta no és del 100% i que es poden donar situacions com aquestes en persones que han patit d’altres patologies. Per això, Salut insisteix en el fet que cal mantenir les mesures elementals de prevenció en cas d’estar ja vacunat, si bé ressalta que la majoria d’ingressos actuals als hospitals són de gent que no s’ha vacunat i que, per a la immensa majoria de la població, el vaccí redueix molt el risc de patir complicacions greus per un contagi.

Precisament l’Institut Català de la Salut ha anunciat una nova marató de vacunació a la Seu, que es durà a terme aquest dilluns dia 19, de les 4 a les 7 de la tarda, al mòdul instal·lat a la plaça Soldevila, davant del Centre Cívic El Passeig. S’adreça a persones d’entre 40 i 69 anys, que podran rebre el vaccí de Janssen (una sola dosi) sense cita prèvia.

Mentrestant, la incidència del coronavirus a la Seu d’Urgell es manté un dia més força alta. Segons dades actualitzades d’avui divendres, el risc de rebrot a la ciutat és de 1.790 punts(+236 respecte de dimarts); la velocitat de transmissió (Rho7), a 1,99 (-0,67 en comparació amb tres dies enrere); i el percentatge de positius als nous tests, al 20,54% (+2,15). Les dues darreres dades signifiquen, a efectes pràctics, que de mitjana cada contagiat urgellenc transmet la malaltia a dues persones més, i que una de cada cinc proves PCR dóna positiu. Pel que fa a Oliana, la tendència és a la baixa i ara tenen aquests tres índexs a 751, 0,27 i 11,25%, respectivament.

L’Alt Urgell, amb risc elevat però amb la Rho7 a nivell verd

Amb aquestes dades als dos principals municipis de la comarca, al conjunt de l’Alt Urgell hi ha un risc de rebrot de 977 punts, una Rho7 d’1 (just al límit recomanat) i una positivitat del 17%. Tot i la situació complicada en grans nuclis de població, hi ha diversos municipis que estan a nivell verd i alguns d’ells, fins i tot, amb incidència zero.

Una situació semblant es viu a tota la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, on només aquest dijous s’hi ha diagnosticat 45 positius nous, la majoria d’ells entre gent jove. Totes les comarques pirinenques -i de la resta de Catalunya- estan a nivell vermell, sense excepció, pel que fa a risc de rebrot, amb xifres que van dels 770 punts de l’Alta Ribagorça als 1.507 del Pallars Sobirà, passant pels més de 1.100 del Jussà i l’Aran i els 964 de la Cerdanya.

En canvi, pel que fa a la velocitat de propagació, la Cerdanya ja ha recuperat el nivell verd, amb un valor de només 0,79. A l’altre extrem, tant l’Aran com el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça estan per damunt dels 2 punts (en el cas ribagorçà, arriben a 2,5), i el Pallars Jussà és a 1,56.