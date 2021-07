Ingressen a l’Hospital 4 pacients amb Covid-19, un d’ells a l’UCI

La xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 14.273 persones (+34) i es registren un total de 13.844 altes (+15). El total de defuncions fins a la data és de 127.

Actualment hi ha 302 casos actius (+19), dels quals 4 (+4) pacients estan ingressats a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i un (+1) d’ells, no resident, està ingressat a l’UCI. A la zona COVID-19 d’El Cedre, no hi ha cap.

En quant als vaccins contra la COVID-19, des de l’inici del Pla de vacunació ja s’han administrat 81.653 dosis –47.749 primeres dosis i 33.904 segones–.

Benazet ha demanat a la població que encara no hagi rebut el vaccí contra la COVID-19 que s’inscrigui a la plataforma per a poder-lo rebre’l. “Com més persones estiguin immunitzades més aviat tornarem a la normalitat, cal fer una crida solitària a la protecció de tothom”, ha assenyalat. En aquesta mateixa línia, ha emfatitzat que “cal protegir-se perquè la circulació del virus és important”.

Per això, el titular de Salut ha emplaçat a la ciutadania a extremar les precaucions, sobretot per aquells ciutadans que no tenen la pauta completa de la vacuna. Així, inclòs en els espais exteriors quan no es pugui mantenir la distància de seguretat o hi ha hagi aglomeracions és “molt important dur la mascareta”.