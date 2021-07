La prova pilot de l’oci nocturn rep moltes cancel·lacions per l’obligatorietat de dur mascareta

Més de 400 persones gaudiran de la primera nit de festa després de 16 mesos. Les copes i les ampolles estan preparades per a l’obertura de l’oci nocturn aquest divendres a la nit. Una prova pilot descafeïnada per l’ús de la mascareta. Un dels locals a on es farà, la discoteca Kapital, ha patit una cancel·lació massiva de reserves fins a la meitat.

Molts assistents han decidit fer-se enrere vistes les restriccions que va imposar Salut dimecres. En concret, a Kapìtal, la previsió era acollir unes 110 persones, una xifra que ha minvat fins a 60. Des de l’establiment es lamenta la poca previsió a l’hora de modificar criteris i asseguren que perdran més diners dels que guanyaran.

El propietari de la discoteca, Carlos do Nascimento, considera que “és una llàstima perquè podia ser una festa per a passar-ho bé. Després d’un any i quatre mesos tancats teníem una mica d’esperança de començar i al final tindrem més pèrdues de fer aquesta prova que no pas guanys”.

Mentrestant, a l’Eivissa Experience, un altre dels establiments que desenvoluparà la prova, l’ús de la mascareta també ha afectat, però ho ha fet en menor mesura. La previsió és que aquesta nit hi hagi unes 350 persones.

Els propietaris constaten que intensificaran la seguretat per a complir les mesures. L’objectiu és poder organitzar una festa semblant a les d’abans de la pandèmia, però evitant els contagis.

El director de l’Eivissa Experience, SaId Samadi, ha afegit que també s’han habilitat més espais i han instal·lat maquinària per a garantir una bona ventilació.

Dirigint la festa, el DJ John Holt, que es mostra molt feliç de tornar a ser cap d’orquestra. Pensa que “aquesta nit pot ser un bon inici per la reobertura de l’oci nocturn“. Ha afegit que la gent en té moltes ganes i opina que anirà tot bé.

Cal destacar que el ministeri mesurarà la quantitat de CO₂ a l’interior dels establiments per a controlar el virus.