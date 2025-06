Mor un ciclista en precipitar-se per un barranc a la Val d’Aran

La roda d’una bicicleta BTT (iStock)

Un ciclista ha mort aquest dijous a la Val d’Aran després de precipitar-se uns 300 metres per un barranc, quan feia una ruta de BTT. Segons ha informat el Conselh Generau, cap a les 12 del migdia, la Sala de Control d’Aran ha rebut l’avís de l’accident a través del telèfon 112. Per causes que ara s’investiguen, el ciclista feia una ruta amb uns amics per la zona de Valarties, al terme municipal de Naut Aran, quan ha perdut el control de la bicicleta i ha caigut barranc avall.

Al lloc dels fets s’hi han desplaçat en helicòpter set membres de Grup de Rescat de Muntanya (GRM) dels Pompièrs, que després de rescatar-lo l’han transportat fins a l’heliport de Vielha. Allà els esperava una unitat amb personal mèdic d’Aran Salut, que en fer la comprovació tan sols ha pogut certificar la mort del ciclista accidentat.

Des del Conselh Generau han lamentat aquest accident mortal al medi natural i han tramès les seves condolences als familiars i amics de la víctima.