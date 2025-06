L’equip del CAP de la Seu, reconegut als Premis Nacionals de Reputació Infermera

Toñi Parra i Anna Gómez recullen el Premi Nacional de Reputació Infermera concedit a l’equip del CAP de la Seu (Foto: CAP La Seu)

Reconeixement del màxim nivell a escala estatal per a l’equip del Centre d’Atenció Primària de la Seu d’Urgell. El Consell General d’Infermeria espanyol (CGE) ha concedit a aquest servei mèdic urgellenc un dels Premis Nacionals de Reputació Infermera per l’alta qualificació obtinguda al llarg del passat any 2024. Els guardons s’han lliurat aquesta setmana, a Madrid, i en el cas del CAP de la capital de l’Alt Urgell l’han recollit Toñi Parra, infermera pediàtrica i adjunta de direcció, i Anna Gómez, infermera comunitària i gestora de casos.

L’acte es va fer a l’Auditori Íñigo Lapetra, a la seu central del CGE. D’aquesta manera, la institució reconeix el fet que aquest darrer any el CAP de la Seu ha assolit el número 11 en el rànquing de centres més ben valorats de tot l’Estat, concretament en la categoria d’atenció primària i comunitària. Aquests premis reconeixen cada any les millors direccions d’Infermeria dels hospitals, centres de salut o centres sociosanitaris, com també les millors empreses de fabricació de productes d’indicació i ús infermer.

Des del Col·legi Oficial d’Infermers i Infermeres de Lleida s’han afegit a les felicitacions per aquesta bona valoració del CAP urgellenc. En el marc de l’acte, d’altra banda, el CGE va anunciar la creació del Centre Nacional de Lideratge Infermer, un organisme que neix amb l‟objectiu de visibilitzar i avançar en tots els àmbits de la professió i establir línies d’acció que aconsegueixin que el lideratge sigui transversal en tota la professió”.