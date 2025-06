Les estacions de muntanya d’FGC acullen una vintena de competicions esportives aquest estiu

Competició de la Marrana Skyrace a Vallter

Les estacions de muntanya gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) es consoliden un estiu més com a escenaris de primer nivell per a la pràctica i competició esportiva. Durant cinc mesos, de juny a octubre, es disputen 19 proves d’alt nivell, que sumen 33 dies de competicions on el ciclisme de carretera i muntanya i les curses de muntanya són els grans protagonistes. Aquest ampli calendari esportiu reafirma el compromís de les estacions de muntanya d’FGC amb la promoció de l’esport, l’activitat física i el turisme actiu.

A aquestes competicions s’hi ha de sumar la celebració, el diumenge 29 de juny a Vallter, de la Gran Fondo Pirineus. I les ja disputades aquest mes de juny com la Volta Catalunya femenina (7 de juny a La Molina), la Bucardo Enduro Bike Valls d’Àneu que es va fer els dies 7 i 8 a Espot Esquí i la Transpyr, de bicicleta de muntanya, el 9 de juny a La Molina.

Finalment, el 23 d’agost Vallter acollirà el 72è GP Ripoll i el 31è Memorial Fermí Pujol, que tindrà un total de 50 quilòmetres.





Curses de muntanya

El trail running i les curses de muntanya seran un dels plats forts. El Garmin Mountain Festival Vall de Boí se celebrarà del 27 al 29 de juny, un esdeveniment que aglutina esport i cultura amb curses èpiques i una àmplia varietat d’activitats. Dues de les tres proves que s’organitzaran passaran per l’estació de muntanya de Boí Taüll. El 20 de juliol, Vallter i Vall de Núria s’uniran, un any més, per l’Oncolliga Girona: Travessa Vallter – Núria, una cita solidària per a recaptar fons per al càncer.

L’Olla de Núria, prova estrella i festa del trail running català, arribarà a la seva 18a edició el 20 i 21 de setembre. La competició, que mantindrà el mateix recorregut de l’edició passada, és una de les curses de muntanya de referència i amb més ressò a nivell internacional de Catalunya. Aquesta cita esportiva compta amb la Vertical Olla de Núria el dia 20, una cursa exigent amb sortida des del Santuari de Núria. A 1.960 metres d’altitud, els participants hauran de superar 3,78 quilòmetres de recorregut fins a assolir el cim del Puigmal, el punt més alt de la vall amb 2.909 metres, el queimplica un desnivell positiu de 986 metres, una considerable ascensió en una distància relativament curta. El dia 21, a més, serà el torn de la Clàssica Olla de Núria. La 15a edició de la Rialp Matxicots, a la Vall d’Àssua, també els dies 20 i 21 de setembre.

L’1 de setembre, Vall de Núria acollirà la Pyrenees Stage Run, una de les cites més destacades per als amants de les curses per etapes a la muntanya. Aquesta competició permetrà als participants recórrer els espectaculars paisatges pirinencs de la vall en un format que combina l’esforç esportiu amb la descoberta de l’entorn.

Vallter, per la seva banda, acollirà la Marrana Skyrace el proper 7 de setembre, la qual s’integra enguany a la Copa Catalana de Curses per Muntanya de la FEEC. Aquesta cursa, organitzada pel Club Excursionista MadTeam, presenta quatre circuits competitius amb sortida i arribada a l’estació de muntanya. Els recorreguts s’han ajustat, mantenint la Volta de Gegant per a corredors experimentats amb 24,5 quilòmetres i 1.900 metres de desnivell positiu fins al cim del Bastiments (2.881 m). El Circ de Morens serà escenari de la cursa júnior (13 quilòmetres), el Passeig de les Marmotes la juvenil (11 quilòmetres) i s’afegeix el circuit Mirador de Bacivers (8 quilòmetres) per a cadets. El Passeig de les Marmotes també mantindrà el seu format de caminada popular. La prova es caracteritza pel seu desnivell, alçada i per no tenir asfalt en tot el recorregut, oferint una experiència de skyrunning autèntica.

A la tardor, La Molina rep la Nit Pirineu el 3 d’octubre, una cursa vertical que se celebra al capvespre. Amb un desnivell positiu de 860 metres i un recorregut de 5 quilòmetres, la prova connecta la zona del telecabina de l’estació amb el refugi del Niu de l’Àliga, situat a 2.520 metres d’altitud. Els dies 4 i 5 d’octubre arribarà la Salomon Ultra Pirineu, prova reina de la competició. Es tracta d’una de les curses més exigents i internacionals, la qual atrau participants de més de 50 països. Amb 100 quilòmetres de distància i 6.600 m de desnivell positiu, recorre els trams d’alta muntanya més emblemàtics i espectaculars del Parc Natural del Cadí-Moixeró. La prova té sortida i meta a Bagà i passa pels voltants de l’estació gironina.

Finalment, el 18 d’octubre, Vall de Núria serà l’escenari de la cursa de la Brama, la qual es divideix en tres etapes completament diferents que combinen el millor del paisatge de muntanya, amb modalitats adaptades a tots els nivells.





Diversitat esportiva

L’estiu a les estacions d’FGC TURISME presenta un calendari ben variat. La Vall de Boí acollirà el Campionat d’Espanya de Cross Country (XC) de parapent del 14 al 21 de juny. A més, La Molina serà una de les seus de la Pyrenees Cup, un prestigiós torneig internacional de futbol base, del 26 al 29 de juny. El 5 de juliol, tindrà lloc el Rallysprint La Cerdanya a La Molina. Finalment, el TriTour se celebrarà els dies 5 i 6 de juliol al Pont de Suert.