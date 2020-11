Montaner demana l’empara a la síndica després de l’intercanvi de retrets amb Martínez Benazet

La consellera general del grup parlamentari de Terceravia, Carine Montaner, ha demanat empara a la síndica general per les respostes del ministre de Salut durant l’intercanvi de retrets que van mantenir per la fiabilitat dels tests, l’ús de la mascareta, els integrants del comitè científic i els bars.

Va passar durant la compareixença de Joan Martínez Benazet davant la comissió de Sanitat. La representant de Terceravia+Unió Laurediana+Independents va qüestionar l’assessorament dels comitès científic i tècnic creats pel Govern, assenyalant que han d’estar formats per persones sense cap conflicte d’interessos.

També va dir que portar la mascareta tota l’estona causa mal de cap als estudiants i que el tancament dels bars asfixia l’economia, tot apuntant que una majoria està pagant la mala actuació d’una minoria.

Joan Martínez Benazet la va titllar de “negacionista” respecte a les mascaretes i la vacuna, i la va acusar de creure en experts que estan fora de la ciència, “un camí que no comparteixo”, li va dir assumint les seves responsabilitats en les accions del Govern. Unes paraules que la consellera Montaner va replicar: “Vostè pren les decisions, ens ha quedat clar, i els dubtes li molesten. S’han de mirar els estudis i contrastar. Vostè està tancat en banda. No sóc negacionista per fer-me preguntes”.

Montaner lamenta el menyspreu del ministre cap a la seva tasca al Consell General. D’aquí la petició que ha fet a la Sindicatura.