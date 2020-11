L’Ajuntament de la Seu activa la targeta moneder per ajudar a persones que es trobin a l’atur o en ERTO

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell activa la targeta moneder, un ajut que s’adreça a persones empadronades a la ciutat que es trobin a l’atur o que hagin patit un ERTO per part d’empreses amb seu social a l’Alt Urgell, des del passat 9 de març. Cal recordar que les persones beneficiàries d’aquest ajut van presentar la seva sol·licitud a les convocatòries publicades per l’Ajuntament urgellenc.

Aquesta targeta moneder -que incorpora els diners de l’ajut obtingut- només es pot fer servir per pagar productes i serveis a les empreses de la Seu d’Urgell adherides al projecte i que estan degudament identificades amb el logotip ‘LaSeuMoneder’. Aquest ajut es pot fer servir fins el pròxim dia 30 de novembre.

Aquest ajut té un doble objectiu: d’una banda, donar suport a les persones en situació d’ERTO o d’atur i, de l’altra, dinamitzar l’economia local de manera que només es pugui gastar en empreses de la ciutat que s’hagin sumat en aquesta targeta moneder.

La tinent d’alcalde de Promoció Econòmica de l’Ajuntament urgellenc, Mireia Font, destaca que “aquesta mesura beneficia, per un costat, a les persones afectades, que disposen d’uns diners per a la seva compra habitual a la Seu i, per una altra, al comerç local, que pot obtenir uns ingressos”. Font afegeix al respecte que “amb aquest format es beneficiaran els comerços i establiments de la Seu adherits al projecte, fet que reforça i afavoreix l’economia circular a la nostra ciutat”.



Val a dir que tant les persones beneficiàries d’aquesta targeta moneder com els establiments que participin en aquest projecte han de donar-se d’alta a la plataforma moneder.

Posteriorment, la plataforma moneder servirà també perquè les associacions empresarials de la ciutat puguin fer campanyes de fidelització si així ho consideren.