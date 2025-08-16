Mònica Doria, segona en canoa a l’ICF World Tanking de Praga

La piragüista del Principat, Mònica Doria, torna de l’aturada estiuenca amb força. La palista andorrana s’ha penjat la medalla de plata a l’ICF World Ranking de Praga en la modalitat de canoa. Una prova de màxim nivell que ha tancat les diferents estades de preparació que Doria ha dut a terme per perfilar el segon bloc de competicions de la Copa del Món que es posa en marxa d’aquí a quinze dies a Tacen, Ljubljana.
Mònica Doria ja s’havia classificat amb solvència en una final en la qual hi havia noms destacats com el de la campiona olímpica Noemi Fox, la palista local Gabriela Satkova o la medalla de bronze a l’europeu d’enguany en C1, Doriane Delassus.
A la final, l’andorrana ha accedit amb el tercer millor temps i ha signat una baixada perfecta sense penalitzacions que l’ha deixat a només 0,57″ de Gabriela Satkova, la txeca que s’ha acabat emportant la prova.
A punt per a la Copa del Món
Amb aquest resultat, Doria tanca la preparació del segon bloc de la temporada que es posa en marxa a finals de mes amb la Copa del Món de Tacen, a Ljubljana, i amb les finals de la Copa del Món d’Augsburg la primera setmana de setembre.
A més, l’esportista del Principat posarà punt final a la temporada amb el Mundial de piragüisme de Penrith, a Austràlia, al qual arriba com la campiona continental en la modalitat de canoa.