La Generalitat publica les bases dels ajuts per a la instal·lació de mesures de protecció i control envers la fauna cinegètica als conreus

El Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya ha publicat aquesta setmana les bases que han de regular les línies d’ajuts per a finançar la instal·lació de mesures de protecció envers la fauna cinegètica als conreus, per a adquirir dispositius amplificadors de llum per a la caça nocturna o munició, i per a contractar serveis privats per al control de les espècies cinegètiques.
Aquests ajuts tenen l’objectiu de reduir les despeses relacionades amb la inversió i contractació d’aquestes mesures tant als titulars d’explotacions agràries afectades com als gestors cinegètics. També es proposen complementar significativament les accions realitzades directament amb mitjans públics pel personal del Departament i pels agents del Cos d’Agents Rurals del Departament d’Interior i Seguretat Pública.
La primera línia d’ajuts està destinada a l’adquisició de protectors per a arbres fruiters, xarxes i tancaments perimetrals i filats elèctrics, així com a les despeses d’instal·lació que poden comportar a les explotacions agràries. La protecció dels conreus és un dels pilars de l’estratègia combinada per a prevenir que la fauna cinegètica accedeixi als conreus. Es preveu un ajut de fins al 80%, amb un màxim de 20.000 euros per persona beneficiària.
La segona línia d’ajuts està destinada a l’adquisició de dispositius de visió tèrmica i nocturna (amplificadors de llum), que, quan s’instal·len a les armes de foc, milloren de forma significativa l’eficàcia, l’eficiència i sobretot la seguretat d’aquestes actuacions. Aquestes actuacions han de ser autoritzades pel Departament amb caràcter d’excepcionalitat, ja que l’ús d’armes de foc està prohibit per al tret nocturn a l’Estat. La normativa vigent actualment limita aquestes actuacions a persones qualificades mitjançant una formació oficial que inclou un apartat de seguretat específic. Durant el primer any de vigència del Decret llei 5/2024 s’han qualificat 825 persones, i al final de 2025 s’espera que assoleixin aquesta formació 1.185 persones. Es preveu un ajut de fins al 50%, amb un màxim de 2.000 euros per persona beneficiària.
La tercera línia d’ajuts està destinada a l’adquisició de munició del calibre 12 per al control exclusivament del conill de bosc, que suposa una despesa important en munició per l’elevat nombre de captures. Es preveu un ajut de fins al 75% per a munició sense plom, i de fins al 50% per a munició amb plom, amb un màxim de 1.000 euros per persona beneficiària.
Finalment, la quarta línia d’ajuts està destinada a la contractació d’empreses i professionals que realitzin serveis de control de les espècies cinegètiques objectiu dels plans de control. En concret, aquests serveis habiliten els i les guardes rurals també com a guardes de caça, estan regulats per la Llei 5/2014, s’ofereixen de forma general a les àrees privades de caça, i tenen com a objectius la vigilància d’instal·lacions agrícoles i el control de la fauna cinegètica”. També s’hi inclouen els serveis d’aquells professionals i empreses que estan relacionats amb el control de fauna mitjançant la captura d’exemplars sota el règim d’autorització excepcional, i que actualment presten servei a zones urbanes en la captura de senglars, i també de coloms urbans i d’espècies exòtiques. Es preveu un ajut de fins al 80%, amb un màxim de 50.000 euros per persona beneficiària.
Zones incloses en els plans de control poblacional
Aquests ajuts s’han prioritzat en aquelles zones incloses en plans de control poblacional que estiguin vigents. Fins ara s’han aprovat el pla de control de la població de conills a les comarques de Lleida i el pla de control de la població de porc senglar al massís de Rocacorba. Durant el mes de setembre està previst aprovar dos plans de control més a les comarques de l’Alt Pirineu i a les Terres de l’Ebre per a reduir el risc de transmissió de la tuberculosi a la ramaderia extensiva. Aquests dos plans se centraran en les poblacions de porc senglar d’aquest àmbit geogràfic, i també en aquelles àrees privades de caça que hagin estat incloses en resolucions de modificacions dels períodes hàbils de caça de l’espècie corresponent per danys als conreus en els darrers tres anys.
Segons la línia d’ajuts, les persones beneficiàries poden ser les següents: les persones titulars de les explotacions agràries; les organitzacions de productors i productores; les associacions d’organitzacions de productors i productores; les cooperatives; les societats agràries de transformació (SAT); les empreses mercantils participades majoritàriament per qualsevol de les anteriors que tinguin per objecte la producció agrària, el condicionament, la transformació o la comercialització; les organitzacions professionals agràries, o les persones titulars de les àrees privades de caça que tinguin terrenys en els àmbits geogràfics dels plans de control poblacional aprovats.
Es poden consultar les bases reguladores de l’ajut en el web del Departament o consultar qualsevol dubte escrivint a: ajutscinegetics.agricultura@gencat.cat.