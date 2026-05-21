Mònica Doria enceta el camí cap a Los Angeles 2028

La piragüista olímpica i campiona d’Europa, Mònica Dòria, enceta, la setmana vinent, la temporada 2026, un any en el qual té la mirada posada en els Jocs Olímpics de Los Angeles arran de la modificació del sistema de classificació presentada per la ICF, la Federació Internacional de Canoa. El nou sistema busca premiar la regularitat dels esportistes i estableix nou proves puntuables per al rànquing de classificació de LA28, distribuïdes en els dos anys vinents: tres aquest curs i sis el 2027.
Aquesta fase de classificació repartirà les primeres places —mantenint el límit de dues per país— d’acord amb l’acumulació dels cinc millors resultats en les competicions designades. “Això ens obliga a puntuar en totes les proves i a redefinir la temporada, centrant els esforços en aquestes cites”, ha assegurat Dòria en l’acte de presentació de la temporada celebrat a la seu social de l’entitat financera del país que patrocina a la piragüista.
Les primeres cites
Aquest 2026 seran vitals la Copa del Món de París, la Copa del Món de la Seu i el Mundial dels Estats Units. Ja el 2027, les competicions decisives seran el calendari complet de Copa del Món i el Mundial de la Seu. “Tenim dues de les nou proves a la Seu i això és important, però no valdrà només amb fer-ho bé a casa”, ha subratllat Cristian Tobio, entrenador de la Federació Andorrana de canoe-caiac (FACC) i de Dòria. Tanmateix, aquesta no serà l’única via de classificació per a l’esportista del Principat, ja que el sistema contempla dues fases addicionals. La segona fase serà l’Europeu del 2028, on es repartiran fins a dues places més per disciplina, i encara hi haurà una darrera oportunitat amb una competició d’eliminació directa en la qual s’assignaran dues places addicionals.
Paral·lelament, la temporada també estarà marcada per l’Europeu d’Ivrea, on Dòria defensarà el títol continental de canoa. “És important i crec que hem d’anar a totes; ja vàrem demostrar el que podem fer i, tot i que els pics de forma canviaran amb aquest nou sistema, un europeu sempre és important”, ha insistit l’esportista andorrana.