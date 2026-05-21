Festival Ull Nu: Màxim interès per a conèixer el perquè del ressorgiment del cristianisme en la cultura pop actual

Una de les propostes destacades de la 13a edició del Festival Ull Nu ha estat la xerrada dedicada a debatre sobre el Cristianisme Pop! que ha tingut lloc aquest vespre de dijous. La sala Ària del Centre de Congressos d’Andorra la Vella s’ha omplert de persones molt interessades per la quantitat de temes que han posat damunt la taula els convidats. L’expert en art contemporani, David G. Torres, conjuntament amb Elisabeth Trulla, crítica i divulgadora d’art contemporani, i Gerard Zamora, crític, comissari i historiador de l’art contemporani i visual, han plantejat als assistents una mirada crítica i oberta sobre la reinterpretació de l’imaginari cristià en la cultura pop, tant en l’actualitat com al llarg de les darreres dècades.
Trulla i Zamora, que codirigeixen el projecte HARTES, l’espai digital de reflexió i difusió artística, han defensat la teoria que la cultura pop contemporània ja no utilitza el cristianisme només per a “provocar o escandalitzar”, sinó que ara el dota d’un altre significat. En aquest sentit, han volgut diferenciar clarament entre l’ús provocador del cristianisme que predominava en les dècades dels vuitanta i noranta, que intentava destruir el nacionalcatolicisme, i l’actual aproximació més híbrida i ambigua. “Quan pensem en Madonna a Like a prayer o la Sinéad O’Connor trancant la foto del Papa, hi havia una crítica molt frontal”, ha afirmat Trulla. Ara, en canvi, han explicat que moltes artistes utilitzen aquests imaginaris des d’una altra perspectiva. Com a exemple, Trulla ha parlat de Rosalía com a representant d’una nova generació d’artistes que no busquen la ruptura, sinó la transformació del simbolisme religiós. “No hi ha una crítica frontal, sinó una incorporació de la iconografia mística i monàstica dins d’un discurs gens contracultural”, ha assegurat.
David G. Torres, per contra, ha defensat que “els reis de la performance són els que formen part de l’església catòlica i que només cal anar a veure la Setmana Santa a Sevilla per a comprovar-ho”. L’historiador i l’expert en art contemporani ha explicat també que els significats estan allà per a agafar-los i donar-los la volta, tot i que tots hem de creure en alguna cosa i en definitiva tot són maneres de suportar aquesta vida i la idea que tots hem de morir en algun moment.
Torres ha posat en valor, però, la cultura pop actual, com la que fa Rosalía, com una manera de treure ferro a la idea que l’església és una estructura absolutament repressiva “que vol regular els nostres desitjos i sabotejar les nostres vides”. Tot i que també ha defensat la idea que la censura és molt útil perquè posa les coses en valor i evidencia moltes coses.
Un dels temes que també s’ha tractat en aquesta taula rodona ha estat que el ressorgiment del cristianisme pop no és casual, sinó que es vincula directament a un context social marcat per la incertesa econòmica i el retorn de discursos més conservadors.