Mònica Bonell destaca el paper dels joves en el procés d’elaboració del Pla nacional de la joventut 2025-2028

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, han participat aquesta setmana en la 10a Conferència de ministres de joventut del Consell d’Europa, que se celebra a Malta sota el lema ‘Els joves per la democràcia: les perspectives dels joves en acció’. Durant aquesta han pogut explicar el procés d’elaboració del Pla nacional de la joventut 2025-2028, presentat l’any passat, que va comptar amb la participació de 368 joves i del suport tècnic d’un grup d’experts del Consell d’Europa.
“És essencial integrar les veus dels joves i el seu punt de vista en la definició de les polítiques públiques, per a lluitar contra la desafecció política en aquest col·lectiu, com hem fet amb l’elaboració del Pla nacional de la joventut, on han pogut aportar les seves propostes i contribuir a la seva definició”, ha relatat Mònica Bonell.
La ministra també ha destacat el paper que juga el Fòrum de la Joventut al Principat, el qual permet fer sentir la veu dels joves davant les institucions del país i que la seva recent incorporació com a membre observador del Fòrum Europeu de la Joventut, alhora li permetrà fer-ho davant les organitzacions internacionals.
A més, segons ha exposat Bonell, amb l’objectiu de millorar la participació activa dels joves en la vida democràtica, el Govern dota el Fòrum d’un pressupost anual perquè promogui la cultura participativa. Així mateix, inspirant-se en el model de coordinació del Consell d’Europa, el Fòrum és membre de la Taula Permanent de la Joventut, òrgan de representació institucional i política en aquesta matèria.
La conferència ha clos amb l’adopció, per part de tots els estats membres, inclosa Andorra, d’una resolució per a la integració de la perspectiva de joventut en les polítiques nacionals que afecten aquest col·lectiu, seguint el marc de referència sobre la perspectiva de joventut del Consell d’Europa i tenint en compte els contextos específics dels estats membres, amb l’objectiu d’elaborar polítiques que responguin a les necessitats i aspiracions dels joves.
Durant el desplaçament, el secretari d’Estat Alain Cabanes s’ha trobat amb el director nacional de joventut i esports de Mònaco, Jean-Philippe Vinci, amb qui ha pogut intercanviar bones pràctiques en matèria de polítiques de joventut i exposar el procés que ha seguit el Govern per a l’elaboració del Pla nacional de la joventut.