El Govern proposa doblar l’impost d’inversió estrangera immobiliària i habilitar legalment la contractació en origen

“El Govern continua impulsant mesures per a garantir un creixement sostenible de la població del país”, segons asseguren des de l’Executiu. És per aquest motiu que, aquest dijous a la tarda, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol i la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, han presentat un nou Projecte de llei que té com a objectiu donar continuïtat i consolidar les mesures impulsades fa poc més d’un any amb la Llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge, coneguda popularment com a ‘llei òmnibus’. “Fem un nou pas per a garantir un creixement sostenible del país i que aquest sigui sostingut al llarg del temps”, ha declarat Marsol.
El Projecte de llei, que el Govern entrarà a tràmit parlamentari els propers dies, té dos principals eixos d’actuació: immigració i inversió estrangera. La voluntat és incrementar els requisits econòmics per a la inversió estrangera i millorar el control migratori. Així, una de les mesures més rellevants és l’increment de l’impost de la inversió estrangera immobiliària (IEI): l’IEI es dobla i queda fixat en un 6% per al primer immoble i en un 10% per a la resta. A més, s’amplia fins a 800.000 euros l’import de la inversió estrangera inicial per a obtenir l’autorització de residència passiva (fins a l’actualitat era de 600.000 euros). “Ampliem l’impost i la limitació a la inversió estrangera, però ho fem de forma progressiva i sense aturar-la, perquè seria contraproduent per al desenvolupament econòmic del país”, ha aclarit la ministra Marsol.
Encara en matèria econòmica, el Projecte de llei també crea l’aportació a fons perdut a favor de l’Estat per aquella inversió inicial que han de fer els sol·licitants de residència i treball per compte propi i per als de residència passiva. Així, dels 50.000 euros que actualment ja s’han d’aportar, 30.000 seran a fons perdut. A més, les persones que tramitin la sol·licitud de residència passiva, també hauran d’abonar a fons perdut la meitat de l’impost actual, és a dir 6.000 euros, per cada persona a càrrec.
El Projecte de llei, tal com ha detallat Conxita Marsol, també contempla que el Govern pugui aprovar limitacions en matèria de comerç destinades a garantir el creixement urbanístic i demogràfic sostenible. En aquesta matèria, la ministra ha exposat que la voluntat de l’Executiu es desplegar un estudi sobre el comerç per a, així, analitzar possibles mesures que permetin regular algunes activitats comercials devoradores de recursos.
Control migratori en origen
Pel que fa a les mesures vinculades al control migratori, el Projecte de llei en contempla diverses. Molné ha destacat que una de les més importants és l’habilitació legal, per primera vegada, d’una nova tipologia d’autorització temporal de contractació en origen. La ministra ha destacat que aquesta mesura és només l’habilitació necessària legal del permís i, si la llei s’aprova, caldrà desenvolupar reglamentàriament aquest nou permís. Molné ha detallat que actualment l’Executiu ja està treballant amb diversos països extracomunitaris per a desenvolupar aquests mecanismes de control en origen que podrien estar habilitats per a la temporada d’hivern 2026/2027.
Una altra de les mesures que contempla la proposta de text legal és l’ampliació del requisit de reserva de quota dels treballadors per compte propi (prèviament a la concessió de l’autorització) també a les professions titulades. Aquest sistema actualment ja es preveu per als autònoms i permet garantir que es disposa de la quota de treball un cop feta la inversió necessària. De la mateixa manera que les persones per compte propi, les professions titulades també gaudiran de 6 mesos per a formalitzar la inversió. Si passat aquest termini no l’han realitzat, no obtindran l’autorització d’immigració.
Així mateix, la normativa que planteja el Govern també estableix un mecanisme de control perquè els treballadors temporers puguin fer hores extraordinàries en un altre sector, sense sobrepassar les 52h/setmanals o les 12h/setmanals en un altre sector. D’aquesta manera, s’habilita aquesta possibilitat que actualment també es permet a les persones que tenen permís de residència i treball prorrogable.
Finalment, i pel que fa a les mesures vinculades a immigració, el Projecte de llei també prohibeix el canvi de sector fins que no s’assoleixi la tercera renovació del permís (és a dir, 5 anys de residència al país) als treballadors extracomunitaris. Fins a l’actualitat, el canvi de sector no es permetia fins als 3 anys de residència, o el que és el mateix, fins a la segona renovació. Ester Molné ha explicat que això permetrà l’estabilitat dels treballadors extracomunitaris en el sector que són més qualificats.