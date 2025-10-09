Comunicat de Progressistes SDP: “L’Acord d’associació reforça el país”

Progressistes-SDP rebutja la campanya que pretén a les xarxes vincular l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea amb un suposat risc de lliure circulació de terroristes al nostre país. Front a les piulades i comentaris que intenten enganyar la ciutadania, afirmant que l’aplicació de l’Acord d’associació amb la Unió Europea suposaria un risc per a la seguretat ciutadana, volem recordar el que realment ha acordat Andorra amb la Comissió Europea.
Una de les darreres tergiversacions l’ha escrit el notari Joan Carles Rodríguez Miñana, el passat 3 d’octubre, a la xarxa social X, vinculant l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea amb un suposat risc de lliure circulació de terroristes al nostre país.
Progressistes-SDP fa constar la seva disconformitat front a afirmacions que considerem volgudament alarmistes, i poden generar confusió entre la ciutadania.
El notari militant de la causa del ‘No’ a Europa no pot ignorar que avui, sense Acord d’associació, qualsevol ciutadà europeu pot venir a Andorra i quedar-s’hi fins a noranta dies sense necessitat de visat. La Llei qualificada d’immigració del 2002 i les seves modificacions estableix clarament que l’entrada en règim turístic està subjecta a requisits de seguretat, ordre públic i mitjans econòmics suficients (articles 13 i 14). Això vol dir que Andorra decideix qui entra i qui es queda, amb o sense acord, i que cap disposició de l’Acord altera aquesta sobirania.
Amb l’Acord d’associació es podrà mantenir un procediment de verificació dels antecedents penals nacionals d’origen UE. Aquest procediment constarà d’una auto-declaració, amb controls sistemàtics per als professionals dels sectors sensibles (educació, sanitat, seguretat, serveis financers…) i verificacions aleatòries per a la resta de professions (àmbits a determinar per llei). En cas de dubte o sospita, l’Acord permet a Andorra sol·licitar els penals o informació vinculada directament als països concernits.
L’associació amb la Unió Europea ens permet mantenir els procediments de policia administrativa de denegació d’entrada, les expulsions i els foragitaments. Serà necessari regular els procediments i establir les vies de recurs, però es mantindran.
L’Acord d’associació aporta regles clares i transparents que eviten ambigüitats i interpretacions oportunistes. Aquesta estabilitat jurídica i cooperació amb la UE és un avenç que hauria de ser rebut amb responsabilitat, no convertit en objecte de piulades alarmistes que distorsionen la realitat.
La sobirania d’Andorra no consisteix en aïllament ni en por al que ve de fora, sinó en poder negociar d’igual a igual amb Brussel·les, garantir seguretat jurídica i projectar el país amb responsabilitat dins del marc europeu. Qualsevol intent de manipular el debat públic amb tergiversacions o exageracions és inacceptable i pertorba la maduresa del debat democràtic.
Progressistes-SDP insta a tots els actors públics i privats a informar i opinar amb rigor i a respectar la veritat, perquè la credibilitat d’un país no es construeix amb piulades de por, sinó amb responsabilitat, transparència i respecte a les institucions.