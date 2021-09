El Festival internacional de pallasses torna del 14 al 16 d’octubre amb Gardi Hutter com a cap de cartell

El Festival internacional de pallasses d’Andorra (FIPA) torna a Andorra la Vella els propers 14, 15 i 16 d’octubre després d’un any d’absència a causa de la pandèmia. Aquest 2021 el Festival, quan se celebren 20 anys de la primera edició, tindrà lloc de manera excepcional a la tardor (habitualment té lloc al mes de maig) després que el Comú decidís ajornar-lo uns mesos davant la situació sanitària.

En aquesta edició el FIPA manté la reconeguda pallassa Pepa Plana com a directora artística i oferirà 5 espectacles protagonitzats per actrius de renom, “amb moltes hores de nas” tal com ha definit la mateixa Plana i que han esdevingut grans referents del seu gènere, amb la degana del clown Gardi Hutter com a cap de cartell.

Pepa Plana ha ressaltat aquest dimecres durant la presentació del FIPA 2021 la “il·lusió” de poder reprendre el Festival en un moment en què els confinaments i la situació derivada de la pandèmia han generat molta creació nova per part dels artistes.

El FIPA 2021, que s’integrarà al programa de la nova Temporada de teatre d’aquesta tardor hivern que es presentarà properament amb el Comú de Sant Julià de Lòria, ha programat 3 muntatges de tarda al Teatre Comunal i 2 de nocturns a la sala d’actes de La Llacuna, que enguany substitueix la Fada Ignorant per qüestions de reducció de l’aforament obligat per la COVID.

El xou començarà el dijous 14 d’octubre (20 h, Teatre Comunal) amb Sex o no sex, de Virginia Imaz, que tractarà amb clau d’humor tot allò relacionat amb el sexe i el que l’artista defineix com “l’assignatura pendent del plaer sense culpa”.

El divendres 15 d’octubre serà el torn de Gardi Hutter (20 h, Teatre comunal), considerada una de les millors clowns del món i que visita per tercera vegada els escenaris de la capital, ara amb La costurera.

La segona jornada del FIPA es tancarà amb Clara del Ruste i el seu espectacle Clareva (22 h, sala d’actes de La Llacuna). L’actriu, amb una llarga carrera com a membre, entre d’altres, de la companyia Els Joglars, s’estrena ara com a pallassa amb un muntatge molt personal que combina la música clàssica, el clown i el teatre.

El dissabte 16 a la tarda (20 h, Teatre Comunal) serà el torn de Pepa Plana, que també participa al festival com a actriu juntament amb Noël Olivé i Lola González per estrenar Si tu te’n vas, amb música de Lluís Cartes i que fa “una revisió de tantes coses injustes, com les guerres internacionals, però també les que de vegades sorgeixen entre nosaltres”.

I serà Cristina Solé, artista que ve del món de l’acrobàcia, l’encarregada de tancar amb el Wet floor el FIPA 2021 el dissabte a les 22 h (sala d’actes de La Llacuna).

El conseller de Cultura i de Promoció turística, Miquel Canturri, ha remarcat l’aposta clara que ha fet el Comú d’Andorra la Vella per aquest certamen, singular i diferent, que es va recuperar l’any 2018 després d’un parèntesi de prop d’una dècada. En aquest sentit ha posat de manifest que la intenció del Comú ha estat i és donar força a un festival que havia estat una referència a la parròquia en l’àmbit cultural i que ha inspirat altres trobades temàtiques arreu del món.

Alhora, ha recordat la bona acollida que ha tingut per part del públic en aquesta nova etapa, amb un format més reduït però intens.

Les entrades es podran adquirir a andorralavella.ad/entrades, i també al Centre cultural La Llacuna i a l’Oficina de Turisme de la plaça de la Rotonda, i tenen un preu de 5 euros (els espectacles nocturns) i 10 euros (els de tarda).

El FIPA, un festival innovador

El FIPA va néixer l’any 2001 de la mà del Tortell Poltrona i de la Pepa Plana, després de constatar la manca de pallasses en el panorama escènic internacional. Se’n van fer 5 edicions biennals (cada 2 anys) i va ser un projecte pioner en l’àmbit mundial, original i inspirador, que de seguida va esdevenir un referent mundial i un projecte de inspirador per a altres ciutats. Després del FIPA van aparèixer altres festivals de pallasses, com el Clownin Festival de Viena (Àustria), el Red Pearl Women Clown Festival d’Hèlsinki (Finlàndia) o el Festival Esse Monte de Mulher Palhaça de Río (Brasil), per anomenar els més importants.

Després de 5 edicions amb periodicitat biennal, l’any 2009 es va celebrar la darrera a causa de la crisi econòmica. El mandat passat el Comú d’Andorra la Vella va iniciar una recuperació de l’esdeveniment amb un format i mida nous.