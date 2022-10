Modificacions en el reglament que afecta les prestacions de logopèdia i de reeducació visual

El Govern ha aprovat el Decret de modificació del Decret pel qual s’aprova el Reglament que estableix la Cartera de Serveis i Productes de Salut. El reglament defineix les prestacions sanitàries que es financen públicament, els criteris per a incloure les prestacions a la Cartera i les condicions de prestació.

El Reglament estableix que determinades prestacions només poden ser prescrites o executades pels professionals que tinguin una especialitat o formació específica, segons preveu l’annex 3.

Amb la voluntat d’ajustar al màxim possible l’ús adequat dels recursos sanitaris, el Govern ha modificat el reglament que afecta les prestacions de logopèdia i de reeducació visual. El canvi té com a objectiu permetre l’accés a aquesta prestació amb prescripcions per part dels professionals mèdics d’atenció primària.