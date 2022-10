Estrena absoluta d’una obra neoromàntica: Jo no sé què té l’Andorra, de Corentin Boissier

Dissabte, 29 d’octubre, tindrà lloc a Sant Bartomeu de Soldeu, Canillo, el segon concert del Cicle Cambra Romànica, a les 17 h de la tarda. El recital líric, amb les veus de la soprano Caroline de Mahieu i el baríton Stéphane de Mahieu, es desenvoluparà entorn de les melodies que més van caracteritzar el període romàntic franco-alemany, amb obres de Brahms, Mendelssohn, Frank o Schubert.

El lirisme i les melodies d’aquesta època són conegudes per l’expressivitat de les emocions extremes transmeses a partir de la música (eufòria, desolació, desesper…). A més, la versatilitat de la veu permet afegir a l’expressió musical l’ús de les paraules i una suma de llenguatges, així la musicalitat dels poemes de Goethe o Meister multiplica el seu significat quan la música s’hi posa al seu servei i viceversa. El pianista que completa el trio de músics és Nicolas Licciardi, un bon conegut del cicle.

És el mateix cas que el compositor francès Corentin Boissier, en actiu, que s’ha servit d’un poema escrit per Xavier Plana i Sala “Jo no sé que té l’Andorra” per a compondre una cançó a duet i piano amb l’estil neoromàntic, és a dir, del mateix esperit que les composicions que seguiran al concert. Aquesta estrena mundial (la primera vegada que s’interpreta) és sens dubte una de les estrelles del cicle, que és congratula de poder oferir oportunitats als músics actuals, fent-los protagonistes de l’escenari.

El concert tindrà lloc a Sant Bartomeu de Soldeu, a les 17h de la tarda, té entrada lliure però cal reservar a la web de l’associació www.amicscambraromanica.ad prèviament. En acabar el concert s’oferirà coca i xocolata.

El programa de la VII edició és el següent:

22 d’octubre Passió per la corda – ONCA i Marta Cardona (concertino directora) 29 d’octubre Recital de duos romàntics – Caroline i Stéphane de Mahieu amb Nicolas Licciardi 5 de novembre Bòreas Ensemble – Quintet de vent fusta 12 de novembre Ensemble Baroque de Toulouse – Vivaldi, entre ombre et lumière, amb Michel Brun (director) i Caroline Champy-Tursun (mezzo-soprano) 19 de novembre Kambrass Quintet – Visions, quintet de vent metall 26 de novembre Cosmos Quartet i Lluís Claret – quintet i quartet de corda a la màxima expressió

L’Associació Amics del Cambra Romànica, va constituir-se l’any 2018 amb els objectius de promoció, difusió, interpretació i estima de la música clàssica.

Paral·lelament l’associació impulsa el Concurs Internacional Cambra Romànica, que va tenir la primera edició l’abril de 2019. El cicle d’enguany compta amb la presència dels guanyadors del segon premi ex-aequo de la IV edició, celebrada al maig d’aquest any 2022.

Es compta amb el finançament de diferents patrocinadors privats, administracions, així com amb el suport dels socis i patrocinadors particulars, per a atansar al públic la humanitat, el caliu i la melancolia pròpies de la música de cambra a les nostres esglésies romàniques.