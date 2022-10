Liciten els treballs de planificació, coordinació i elaboració del Pla Nacional de la Joventut d’Andorra

L’Executiu andorrà ha aprovat la convocatòria d’un concurs públic internacional per a la contractació dels treballs de planificació, coordinació i elaboració del Pla Nacional de la Joventut d’Andorra (PNJA). Un pla que ja compta amb l’assessorament d’un grup d’experts del Consell d’Europa i que ha de servir de referent al conjunt d’institucions i d’actors involucrats amb aquest col·lectiu en les seves polítiques i actuacions en matèria de joventut.

L’empresa seleccionada haurà de planificar i coordinar l’elaboració del PNJA, desenvolupant línies estratègiques i un pla d’acció. També haurà de proposar mecanismes que afavoreixin la participació juvenil durant tot el procés d’elaboració del pla. Per a assolir aquests objectius, l’adjudicatària, prèviament, haurà d’elaborar una diagnosi sobre la situació de la joventut a Andorra, incorporar tots els documents i propostes ja existents (com l’Acord de Joventut o el Pla Nacional d’Infància i Adolescència), analitzar el rol dels actors implicats en l’àmbit de la joventut o recomanar indicadors per a fer el seguiment del PNJA; entre d’altres.

Amb el PNJA també es té l’objectiu de fomentar la participació activa dels joves a tots els nivells del treball de joventut i, alhora, reforçar la coordinació dels diferents actors implicats en aquesta matèria. El nou pla s’alinearà amb les recomanacions del Consell d’Europa i amb l’Estratègia de la Unió Europea per a la Joventut 2019-2027.

La licitació es farà mitjançant concurs internacional amb procediment obert i modalitat de contractació urgent. Les ofertes s’han de presentar en un sobre tancat, en horari d’atenció al públic del Servei de Tràmits del Govern, fins al 23 de novembre del 2022.

El plec de bases es pot descarregar gratuïtament als webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern concertant cita. Si es recull al Servei de Tràmits, s’entregarà en paper o bé en una clau de memòria d’acord amb els preus públics vigents. Es pot sol·licitar informació complementària al Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat.