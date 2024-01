Missa d’Acció de Gràcies i Missa Jove a Sant Julià

Cartell de la Missa Jove de Sant Julià

Aquest diumenge, dia 7 de gener, a les 11:30 hores, se celebrarà la Missa d’Acció de Gràcies amb motiu de la Festa de Sant Julià de Lòria. Des de la parròquia laurediana s’informa que es comptarà amb la presència de les autoritats locals.

D’altra banda, per aquest matí de dissabte, 6 de gener, també a les 11:30 hores i a Sant Julià de Lòria, hi havia prevista la Missa Jove, de caràcter familiar, adreçada especialment a infants i joves. La celebració religiosa comptava amb uns convidats especials ja que els tres Reis d’Orient no se l’han volgut perdre.