Andorra Sostenible promou la reflexió sobre l’aigua amb l’exposició fotogràfica “MiradesAigua”

L’exposició #MiradesAigua, una iniciativa impulsada des d’Andorra Sostenible, ha quedat inaugurada aquesta tarda de dilluns a l’interior d’Illa Carlemany, en el marc de les accions de commemoració del Dia Mundial de l’Aigua, celebrat aquest diumenge, 22 de març. La mostra reuneix un total de 19 fotografies que ofereixen diferents mirades sobre l’aigua a través de l’objectiu dels participants, posant en relleu la importància d’aquest recurs essencial des de perspectives diverses i creatives. Amb aquesta proposta, Andorra Sostenible reforça el seu “compromís amb la sensibilització ambiental i la participació ciutadana”.
En el marc de la inauguració, la directora del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern d’Andorra, Sílvia Ferrer, ha destacat que l’exposició, que compta amb la col·laboració d’Illa Carlemany i la Vall del Madriu-Perafita-Claror, vol fomentar una reflexió col·lectiva sobre la importància de l’aigua. En aquest sentit, Ferrer ha remarcat que, tot i que a Andorra es gaudeix d’una situació privilegiada pel que fa a la disponibilitat i el sanejament de l’aigua, a escala global encara hi ha, segons dades de l’Organització de les Nacions Unides (ONU), 1.800 milions de persones sense accés a aigua potable.
L’exposició es podrà visitar fins al pròxim 29 de març, període durant el qual les persones visitants podran votar la fotografia que més els agradi. Aquest vot popular determinarà un dels dos premis del concurs, que es completarà amb el guardó atorgat per un jurat format per representants d’Andorra Sostenible, Illa Carlemany, el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern d’Andorra i la Vall del Madriu-Perafita-Claror. Els guanyadors es donaran a conèixer el 31 de març.
La iniciativa s’emmarca en les accions que Andorra Sostenible impulsa per a posar en valor l’aigua com a recurs clau i fomentar una major consciència col·lectiva sobre la seva preservació.