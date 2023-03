Liberals assegura que hi ha d’haver un referèndum vinculant per a l’acord d’associació amb la UE

Josep Maria Cabanes, centre de la imatge, candidat de Liberals a cap de Govern (Liberals)

Liberals d’Andorra planteja que les negociacions amb la Unió Europea han de permetre un acord que garanteixi els interessos i respecti les especificitats d’Andorra. L’objectiu ha de ser aconseguir un acord ponderat i que sumi per a Andorra. El candidat a cap de Govern, Josep Maria Cabanes, ha exposat a la plaça del Consell General que “no podem donar l’esquena a Europa i al món en una època on la globalització està sempre molt present” i ha assegurat que hi ha d’haver un referèndum vinculant per a l’acord d’associació.

Cabanes ha recordat la importància de l’acord econòmic d’inicis dels anys 90 que “ha donat grans fruits a Andorra”. Actualment, “estem negociant un acord polític que ha de ser bo per a tota la ciutadania i també per a les empreses, sobretot la petita i mitjana empresa”.

Cabanes ha reiterat que les presses són males conselleres i que l’important és obtenir un bon acord. També ha explicat que “elaborarem un estudi d’impacte del cost de les obligacions del possible acord, així com també un impacte del cost de no assolir un acord d’associació amb la Unió Europea”. De fet, el candidat de Liberals a cap de Govern, ha remarcat que al poble se li ha de donar totes les garanties i tota la informació del possible acord. “El poble andorrà ha de ser qui decideixi l’encaix amb Europa i el món i, per tant, convocarem un referèndum vinculant per a l’acord d’associació”.