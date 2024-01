Mijares fa una bona posada en escena en l’estrena a la Copa del Món

Carla Mijares amb el seu entrenador Josh Alayrach (FAE)

Ahir dimarts es va disputar la Copa del Món nocturna d’eslàlom a Flachau (Àustria), amb la presència de de l’esquiadora, Carla Mijares, que debutava a la màxima competició. L’andorrana, tot i no acabar la primera mànega, va exposar un bon esquí que va deixar bones sensacions.

Mijares va acabar fora just després del segon sector de cursa, quan en aquell moment marcava un +1.09 que la deixava 24a. Abans, de fet, la seva sortida va ser molt bona demostrant una correcte actitud en el seu debut a la Copa del Món, amb un inicial +0.66 que la situava 35a, per a millorar just després aquest registre amb el +1.09 (24a).

Però, just en aquell punt, no va poder superar un dels girs i va quedar fora de la cursa. Amb tot, un bon debut de l’andorrana a la seva primera Copa del Món.





Cancel·lat el segon entrenament a St. Anton

Aquest dimarts, a St. Anton (Àustria), estava programat un entrenament oficial de la Copa d’Europa de descens, amb Jordina Caminal, però es va cancel·lar per la nevada que va caure durant la nit de dilluns a dimarts i que no va permetre tenir la pista preparada a temps. Amb tot, s’ha estat treballant perquè avui dimecres es pugui dur a terme la primera cursa de descens d’aquesta Copa d’Europa.