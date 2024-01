273 alumnes de l’Alt Urgell i els dos Pallars participen al projecte Dansa’t d’enguany

Alumnes de la Seu participant al projecte Dansa’t (Aj. la Seu)

Aquest mes de gener s’ha iniciat una nova edició del Projecte Dansa’t, una iniciativa de l’Escola Folk del Pirineu, on hi col·laboren l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i l’IDAPA, que té com a voluntat apropar la cultura del Pirineu a través de la dansa tradicional. Aquest curs hi participaran d’un total de 273 alumnes, dels quals 147 pertanyents als centres educatius de la Seu d’Urgell.

Com a novetat d’aquest any destaca la incorporació d’onze escoles de primària de tres comarques diferents -Alt Urgell, Pallars Jussà i Pallars Sobirà- amb l’objectiu que els seus alumnes respectin i estimin aquest ric territori pirinenc. Al respecte, el dinamitzador de Dansa’t, Ivan Caro, explica que “es tracta d’un projecte de present i de futur, ja que la idea és que sigui una proposta que any rere any sigui present a la majoria d’escoles del Pirineu. Per aquest motiu, anem sumant centres escolars i creant xarxa amb entitats culturals del nostre territori. Serà d’aquesta manera que facilitarem l’accés a la cultura a tots els infants i joves i a les seves famílies”.

Els centres educatius pirinencs que prenen part en l’edició 2024 de Dansa’t són: l’escoles Albert Vives (la Seu d’Urgell) amb 65 alumnes; el col·legi La Salle (la Seu d’Urgell) amb 46 alumnes; l’escola Pau Claris (la Seu d’Urgell) amb 25 alumnes; l’escola Castell-Ciutat (Castellciutat) amb 11 alumnes; l’escola Arnau Mir (el Pla de Sant Tirs) amb 10 alumnes; escola Rosa Campà (Montferrer) amb 24 alumnes; l’escola Sant Esteve amb 6 alumnes, l’escola Sant Jordi (Oliana) amb 13 alumnes; l’escola de Tuixent amb 14 alumnes; l’escola dels Raiers (la Pobla de Segur) amb 29 alumnes i l’escola Àngel Serafí Casanova (Sort) amb 30 alumnes.





‘Dansa’t’

L’excusa de ‘Dansa’t’ és dansar per a conèixer com és, que hi ha i com es viu al Pirineu. Així doncs, els alumnes no només aprenen a ballar una bolangera, l’Indiot de la Seu d’Urgell, un saut bearnes o una dansa aragonesa, com a exemples, sinó que ho fan mentre coneixen l’orografia del territori, les llengües que es parlen, les serralades més importants, quines músiques sonaven en aquestes contrades fa 100 anys o mostrant alguns dels instrument més característics.

“Ballant descobrim el nostre entorn, però també ens coneixem a nosaltres mateixos i als nostres companys i mestres, aconseguint així generar un clima positiu en el dia a dia del grup tant a l’escola com fora d’aquesta”, reivindica Ivan Caro.

Està previst, com l’any passat, celebrar el Dia Dansa’t, trobada final de tots els alumnes participants a Dansa’t.