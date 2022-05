Andrea Muzil és un jove romà de 22 anys, campió del món de memòria que a més d’exercitar la seva ment és un gran aficionat a l’esport i les acrobàcies.

Per a unir totes les seves aficions va realitzar aquest vídeo on resol un cub de Rubik, però no de qualsevol manera, sinó posant-se cap per avall i utilitzant només la ma que li quedava lliure.

A les seves xarxes socials ha manifestat que “L’equilibri perfecte es troba quan aconsegueixes exercitar tant la teva ment com el teu cos“