La televisió té els dies comptats

La televisió està envellint. No es preocupin, no és que a Jordi Hurtado se li hagin començat a veure les arrugues, és el format de la televisió lineal el que no sembla aguantar bé el pas del temps.

“Els canals de televisió aniran morint juntament amb les seves audiències”. Qui assenyala aquesta esquinçadora evidència és Frederic Cavazza, cofundador de Sysk, empresa francesa especialitzada en transformació digital, en declaracions al canal televisiu francès France24. Curiosa ironia que sigui precisament una cadena televisiva qui expliqui la mateixa defunció del mitjà.

Les xifres sostenen el que s’intueix, només cal veure el comportament dels més joves respecte a la televisió: els menors de 35 anys abandonen la TV lineal i, com més joves, menys cas li fan.

La culpa és de les formes d’oci més interactives i que permeten la participació d’alguna manera dels espectadors, i que van des dels videojocs al metavers, passant per les retransmissions en Twitch que permeten la interacció entre els qui s’encarreguen de realitzar la retransmissió i els seus seguidors mitjançant els comentaris.

En aquest escenari, qui té les de perdre són els productors de continguts audiovisuals lineals, si no és que s’adapten al nou paradigma i duen a terme continguts més interactius.

L’adveniment del paradigma del Metavers – i aquí hauríem de parlar més correctament de metaversos – no farà més que accelerar aquesta transició, ja que amb unes ulleres de realitat virtual, l’entorn és totalment immersiu.

Així, serveis i productes com Roblox, els quals van explotar durant els confinaments a causa de la pandèmia de la covid-19, poden ser els que substitueixin a la televisió tradicional que, a poc a poc, s’aniria quedant sense audiència, ja que no pot aconseguir un relleu generacional que, des de la postguerra mundial, ha anat aconseguint any rere any.

Cal preguntar-se si el cinema o la ràdio seguiran els passos de la televisió en aquesta lenta mort, i segurament caldrà revisar i actualitzar el famós single de The Buggles Vídeo Killed The Ràdio Star per alguna cosa més acord amb els temps, i fer referència al Metavers.

Per Tecnonews