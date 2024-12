El Parc Olímpic del Segre es renova amb una nova identitat visual i estratègica

Tram del Parc Olímpic del Segre amb la nova marca. Foto: Cedida

Aquest dijous, 12 de desembre, s’ha presentat al Parc Olímpic del Segre de la Seu d’Urgell la nova identitat corporativa. Es tracta d’una transformació de la marca, o rebranding, que busca reflectir amb més precisió tot el que representa aquesta instal·lació única que combinant natura, esport i turisme familiar. El canvi d’imatge respon a l’evolució del Parc, que fins ara gestionava dues marques separades, Ràfting Parc i Parc Olímpic del Segre, amb una identitat visual dispersa i poc cohesionada.

La nova marca unifica aquestes dues dimensions sota el nom Parc Olímpic del Segre, que es defineix com un “Destí d’Emocions”. Té l’objectiu de posicionar correctament la instal·lació amb una marca que englobi tot el que implica i, amb un enfocament especial en l’esport a l’aire lliure, la sostenibilitat i la connexió amb el territori.





L’aigua al centre d’experiències memorables

La nova identitat inclou un logotip inspirat en l’aigua, element clau del Parc, i una paleta cromàtica centrada en tons blaus i grisos que reflecteixen el seu entorn natural i arquitectònic. A més, amb la creació de l’esmentat “tagline” Destí d’Emocions se sintetitza la seva essència com a destí de natura, esport i experiències memorables.

En aquest sentit, la nova identitat vol millorar la visibilitat i el reconeixement del Parc, creant una marca sòlida que aglutini totes les activitats i valors que representa. Al mateix temps que ofereix una plataforma coherent i atractiva per a connectar amb el públic. També té com a objectiu diversificar els públics i fidelitzar els visitants, obrint-se a noves audiències i potenciant un ventall més ampli d’experiències, tot reforçant els vincles amb la comunitat local i internacional.





Sostenibilitat i qualitat

A més, aquest canvi d’imatge impulsa el compromís del Parc amb la sostenibilitat, posant èmfasi en l’eficiència energètica de les seves instal·lacions, pioneres en l’ús combinat d’energia hidroelèctrica i solar. Finalment, es treballa per a reforçar l’experiència de qualitat, garantint serveis i activitats de primer nivell adaptades a totes les edats i nivells esportius, consolidant així el Parc com un destí únic i multifuncional.





Col·laborant amb la Marató de TV3

El Parc Olímpic del Segre estrenarà aquesta nova identitat durant la Marató de TV3, el pròxim diumenge, 15 de desembre, que comptarà amb dos platós situats als canals d’aigües braves i tranquil·les. Es preveu la participació de diverses entitats locals amb activitats per a recaptar fons per a la causa solidària com són el Club Cadí CK amb una competició oberta de piragüisme, la Unió Excursionista Urgellenca amb tastet d’escalada al rocòdrom, la Germandat de Sant Sebastià amb una calderada solidaria, l’AMPA la Salle, l’Associació de diables de la Seu, l’Associació contra el càncer, l’Agrupació Astronòmica de la Seu, la Comunitat musulmana, l’Associació de dones i confraresses de l’Alt Urgell, l’Associació Urgellenca de dones, l’Associació Menja’t l’Alt Urgell, l’Urban Sport la Seu i, els Amics de la Sardana.

Amb aquest pas endavant, el Parc reforça el seu paper com a referent en turisme esportiu i familiar al Pirineu, apostant per un futur sostenible i connectat amb la seva comunitat.