Més de 360 alumnes de la Seu participen en l’activitat de prevenció de l’assetjament en edat escolar

Es focalitzen els esforços en prevenir l’assetjament a les escoles i instituts de la Seu (Aj. la Seu)

Aquesta setmana s’ha iniciat, a la Seu d’Urgell, l’activitat ‘Si no ho vius, no ho sents’ que té com a objectiu la prevenció de l’assetjament a les escoles i instituts de la ciutat. Concretament, un total de 363 alumnes de 6è de primària, 2n d’ESO i de la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) del municipi prendran part aquest mes de desembre en sessions immersives de prevenció de l’assetjament en edat escolar, a càrrec de V-tools.

Respecte aquesta activitat, la regidora d’Educació de l’Ajuntament de la Seu, Christina Moreno, remarca que “es tracta d’un projecte interessant en com a mínim, dues línies. D’una banda, treballa una temàtica amb l’alumnat d’empatia i cohesió social, a través de vivències i emocions personals que ajuden a entendre el que pot arribar a sentir el o la protagonista d’una situació d’assetjament o ciberassetjament. Per l’altra, es fa ús de la tecnologia com a eina de l’educació i la transformació social i, aquesta, és la vertadera revolució tecnològica”.

La regidora d’Educació dona l’enhorabona a tots els i les professionals de l’educació i l’àmbit tecnològic, “que fan possibles sinergies tan necessàries entre àrees i doten les actuacions educatives d’aprenentatges reals, concrets i significatius”.





‘Si no ho vius, no ho sents’

L’activitat consisteix en una sessió de dues hores a cada grup-classe. Aquestes sessions immersives se centren en el context de l’assetjament i ciberassetjament en entorns educatius.

En aquestes sessions es ressalta la importància de visibilitzar determinades conductes com ara el malnom, l’insult, l’empenta, el clatellot, la puntada de peu, els comentaris sexistes, entres d’altres, que sovint es troben normalitzades sota l’aparença d’una broma, i que poden ser part d’un episodi de violència o discriminació. El que es pretén amb aquestes experiències és col·locar a l’alumnat sota el rol de la víctima, el d’agressor/agressora, així com el d’observador/observadora.

Aquesta activitat s’emmarca dins del Pla Comarcal contra l’Assetjament en edat escolar que a través d’un treball en xarxa i comunitari, es vol fomentar la prevenció i la conscienciació a partir de dos grans eixos: un circuit comarcal d’actuació i accions de prevenció.