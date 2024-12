La moció de censura prospera i posa fi al Govern de Michael Barnier

La ultradretana, Marine Le Pen intervenint durant la moció de censura (imatge extreta de la TV)

A França, el Govern de Michael Barnier -primer ministre- ha caigut després de l’aprovació d’una moció de censura presentada pel Nou Front Popular (NFP), que agrupa a totes les forces d’esquerra, i l’Agrupació Nacional (AN), el partit d’extrema dreta liderat per Marine Le Pen. La moció va ser recolzada per 331 vots a favor, superant amb escreix la majoria absoluta de 289 vots requerida per a enderrocar al Govern.

L’NFP, compost per la França Insubmisa (LFI), el Partit Socialista (PS), el Partit Comunista Francès (PCF) i Els Verds, va presentar la moció com a resposta al que consideren una gestió ineficaç del Govern en àrees clau com la desigualtat social, l’ocupació i el medi ambient. Sorprenentment, l’Agrupació Nacional, coneguda per les seves posicions d’extrema dreta i la seva oposició a les polítiques d’immigració i seguretat de Barnier, també va donar suport a la moció.

A l’inici de la jornada, 325 dels 577 diputats de l’Agrupació Nacional van anunciar que votarien a favor de la moció presentada per l’NFP, assegurant la majoria necessària per a la seva aprovació. Finalment, la moció va ser aprovada amb 331 vots, la qual cosa va provocar el derrocament del Govern de Barnier després de gairebé tres mesos en el poder.

Com a conseqüència directa d’aquesta votació, el projecte de llei de finançament de la Seguretat Social per al 2025 també ha estat rebutjat, la qual cosa representa un revés significatiu per a l’administració sortint. La situació política a França es troba ara en un estat d’incertesa, mentre els partits analitzen els passos a seguir per a la formació d’un nou Govern.