Més de 350 persones han seguit en línia la Trobada Digital ‘Del sotrac a l’impuls econòmic’

La Trobada Empresarial al Pirineu ha celebrat aquest divendres a la tarda la seva Trobada Digital “Del sotrac a l’impuls econòmic”, una sessió que, al llarg de gairebé dues hores, ha girat entorn a 3 temes de màxima actualitat: la crisi sanitària de la COVID-19, com ha sacsejat i quin és el futur de l’economia, i quin paper hi juga Europa. La jornada ha comptat amb una assistència constant de 250 persones i amb un punt màxim de 350 connexions úniques.

El president de la Trobada Empresarial al Pirineu, Vicenç Voltes, ha donat la benvinguda a les persones que s’han connectat a primera hora a la plataforma per seguir l’activitat telemàtica. Voltes ha començat la seva intervenció amb un missatge d’ànims per a tothom davant la situació que s’està vivint. Seguidament, ha fet una crida a la col·laboració entre el sector públic i privat per generar l’impuls econòmic que es necessita en aquests moments. A més, ha afegit la necessitat d’implicar el sector públic per donar facilitats al mercat laboral, afavorir les inversions i comptar amb millors condicions fiscals.

Intervencions

La sessió, moderada pel periodista i comunicador Josep Puigbó, ha continuat amb la intervenció dels tres ponents convidats: Alfred Pastor, Ramon Tremosa i Pere Godoy. Alfred Pastor, professor emèrit de la IESE Business School, ha començat la seva intervenció afirmant que “estem en una crisis sense precedents, en què la pandèmia ha agreujat els dos problemes que ja hi havia: la taxa d’atur i el deute creixent”. Pastor ha afirmat que es necessiten dues feines diferents entre sí, però, alhora, complementàries: ajudar i reconstruir. “Els ajuts han de ser diferencials, uns per pal·liar les necessitats i altres recursos per fer projectes per reconstruir l’economia”, ha dit.

A més, ha indicat que l’economia del país és poc productiva i que és necessària la cooperació entre el sector públic i el privat, indicant que el sector públic ha d’anar per davant. “També calen pactes. Amb el nivell de confrontació actual és impossible i el país no anirà endavant. La responsabilitat és compartida i el país necessita pactes per avançar”, ha afegit. L’economista afirma que “serem més pobres i estarem més endeutats, però els recursos hi seran”. Pastor ha afegit que “ara tenim l’oportunitat d’arribar a ser un país millor i una societat millor”. A nivell sanitari, ha volgut manifestar que el sector necessitarà més recursos perquè està donant més del que té.

Per la seva banda, Ramon Tremosa, professor d’Economia de la Universitat de Barcelona i eurodiputat entre el 2009 i 2019, ha afirmat que “en aquesta crisi s’hauria de haver tingut més en compte l’opinió de la comunitat científica”. Referint-se a la crisi, Tremosa ha posat la mirada en la crisi de l’any 2008 i considera que, en aquell moment, Catalunya va sortir-se’n gràcies a “l’Europa que tenim”. A més, l’exdiputat europeu ha volgut remarcar que, en relació amb la crisi del 2008 “els Bancs centrals han abocat una gran quantitat de recursos i han reaccionat millor a la nova situació”.

A nivell econòmic estatal, Ramon Tremosa considera que “s’hauria d’haver apujat els sous a metges i infermers abans que als Guàrdies Civils”. Per finalitzar, ha comentat que els quatre principals bancs centrals han col·laborat en menys de quatre setmanes amb programes d’emergències. “L’última vegada que ho van fer van trigar quatre anys”, ha conclòs.

Finalment, Pere Godoy, president de la Sociedad Española d’Epidemiología i professor de la Universitat de Lleida, ha subratllat que el virus es va identificar en un temps rècord i es van elaborar les proves que permetien identificar-lo. Des de mitjans de febrer i fins a l’actualitat, a “l’Estat hi ha hagut 160.000 casos i a Catalunya 60.000 en un interval de temps molt curt, tot i que el nombre real de casos segur que és superior”, ha especificat. Davant la ràpida transmissió del virus, Godoy ha subratllat que és vital mantenir aquest nivell el més baix possible i fer recerca per aconseguir la vacuna. “Estem en una situació òptima, però encara hi ha transmissió a totes les comunitats autònomes i, per tant, es poden generar brots i problemes al sistema sanitari”, ha conclòs.

Baròmetre

Un cop finalitzades les intervencions de cada un dels convidats, s’ha realitzat un baròmetre on els assistents han participat responent tres preguntes. El 49% dels votants ha manifestat que no té previst crear llocs de treball a la seva empresa durant el pròxims sis mesos, però sí mantenir la plantilla. El 85% considera que la Unió Europea hauria d’obligar al govern espanyol a fer reformes a canvi de l’ajuda financera i, per últim, un 50% creu que les mesures establertes que han limitat l’activitat econòmica per controlar la pandèmia han estat necessàries i haurien de continuar.

Després de les votacions del baròmetre, s’ha obert un torn de preguntes perquè els assistents fessin les seves consultes de forma anònima i privada mitjançant un xat dins la mateixa plataforma. El president de la Trobada Empresarial al Pirineu, Vicenç Voltes ha donat per clausurada la Trobada Digital amb un recull d’anotacions i punts destacats de cada un dels ponents i agraint a tothom la seva participació. Així mateix, ha animat els 250 assistents que en aquell moment estaven connectats, a assistir de forma presencial a la 31a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu, la qual està prevista pels dies 29 i 30 d’octubre a la Seu d’Urgell. Recordem que aquesta edició s’havia de celebrar aquest dijous i divendres, però es va ajornar com a mesura de prevenció.