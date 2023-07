Seguiment en temps real dels resultats del 23J a Espanya

Web on es pot seguir la jornada electoral del 23J (Govern Espanya)

El Govern espanyol ha desenvolupat una web i una aplicació mòbil específiques per a seguir en directe els resultats de les eleccions a Corts Generals d’aquest diumenge, 23 de juliol, i que estan disponibles des del passat divendres.

La pàgina web https://resultados.generales23j.es, ofereix als usuaris informació en temps real sobre tot el procés. En concret, es pot accedir a les dades de constitució de les meses electorals, els índexs de participació que es van registrant durant la jornada d’eleccions i els resultats provisionals al tancament dels col·legis.

La plataforma ofereix a l’usuari la possibilitat de fer les pròpies simulacions de pacte entre les diferents forces que obtinguin representació al Congrés. A partir dels resultats provisionals, tant la web com l’app donen accés a un simulador on es poden assajar diferents fórmules de suma de blocs que l’usuari podrà guardar i editar per a fer tantes proves com vulgui.

L’apartat de Constitució de taules ofereix gràfics sobre el nombre de taules constituïdes i el percentatge que representa sobre el total d’existents, a més de l’estadística sobre el cens. Les dades que es van oferint permeten accedir, tant al total nacional, com al desglossament per comunitats autònomes i províncies.

L’espai de la web reservat per a avanços de participació mostra l’avenç d’aquesta estadístiques disponible a les 14 i a les 18 hores de la jornada electoral, així com la seva comparativa amb les mateixes franges horàries a les eleccions generals de 2019. Com en el bloc anterior, les dades estan disponibles també per comunitats autònomes i províncies en un menú.

Des de les 21 hores, després del tancament dels col·legis electorals a les Canàries, la pàgina web i l’aplicació mòbil començaran a difondre els primers resultats de l’escrutini als diferents col·legis electorals, que es podran consultar en temps real des de l’apartat de resultats provisionals que, al seu torn, es desplega al Congrés i al Senat. A les dues subseccions es mostra la gràfica de composició de càmera segons les dades que vagin arribant, el llistat de representació per partits i els vots rebuts per cadascun, tant en termes absoluts com percentuals.





DADES AGREGADES

Els gràfics mostraran la distribució dels 350 diputats i els 208 senadors que sortiran elegits a tot el territori nacional espanyol, incloent-hi la comparativa amb els resultats de les últimes eleccions de 2019. Des del cercador es podrà accedir a més a les dades de comunitats autònomes i províncies que l’usuari podrà guardar al seu apartat de Favorits per a consultar la seva evolució a mida a mida.

Un espai inclòs dins l’apartat de resultats permetrà a l’usuari realitzar consultes específiques per candidatures per a conèixer el nombre de vots per partit o agrupació, els representants obtinguts en cada cas i el percentatge de sufragis aconseguits sobre el total dels emesos.

L’índex de participació definitiu al tancament dels col·legis electorals serà un altre dels ítems que incloguin tant la web com l’app, amb les dades d’abstenció i les xifres de vots emesos, vàlids, en blanc i nuls a cada província i comunitat autònoma, així com la comparativa amb les eleccions generals del 2019.





RODES DE PREMSA EN DIRECTE

Les compareixences habituals de la jornada electoral es podran seguir via streaming a través de l’aplicació mòbil i el web de resultats electorals. Aquest diumenge, 23 de juliol, la primera intervenció s’ha pogut seguir a les 10.30 hores. S’ha informat de l’inici de la jornada electoral i la constitució de meses; a les 14.30 hores s’oferirà el primer avenç de participació; i el segon, a les 18.30.

Al voltant de les 22.30 hores, s’emetrà en streaming la compareixença de la ministra de Política Territorial i Portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, i del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, per a oferir els resultats provisionals.





DISSENY ADAPTATIU, ACCESSIBILITAT I SEGURETAT

El disseny de la web és adaptatiu per a permetre que el contingut s’ajusti de forma òptima a la mida i aspecte del dispositiu electrònic que es faci servir durant la navegació, ja sigui un mòbil, una tauleta o qualsevol dispositiu.

El portal compleix amb la normativa vigent d’accessibilitat als llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, recollida al Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, i a la Directiva 2016/2102, de 26 d’octubre, i respecta les normes d’accessibilitat de la Web Content Accessibility1.