S’obre la convocatòria 2026 per a la concessió de les subvencions a les federacions esportives i clubs històrics

El Govern ha aprovat l’obertura de la convocatòria per a la concessió de les subvencions a les federacions esportives i als clubs històrics del 2026. El pressupost total per enguany és de 4,5 milions d’euros, dels quals el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ja va avançar el 58% de la subvenció d’enguany al mes de gener, amb l’objectiu de facilitar la liquiditat de les entitats durant els primers mesos de l’any i abans no es resol la convocatòria anual, prevista per al maig. Per tant, en aquesta convocatòria s’atorgaran els 2.288.368,91 euros restants.
Les sol·licituds s’han de lliurar mitjançant la Plataforma digital d’ajudes a l’esport, que hauran d’anar acompanyades del pressupost de l’any 2026 i del programa esportiu, tots dos documents signats digitalment pel president de l’entitat esportiva. La data límit de presentació de les sol·licituds és l’1 d’abril de 2026 a les 23.59 hores.