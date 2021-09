Més de 2.850 nens participen a les activitats Escaldes-Estiu 2021

Un total de 2.862 infants han gaudit aquest any de l’Escaldes-Estiu, un conjunt d’activitats adreçades a nens i nenes d’entre 3 i 16 anys. Els nou torns previstos han tingut una assistència mitjana de 318 participants, essent el de la setmana del 12 de juliol el més sol·licitat amb 354 inscrits. En aquesta edició, la 38a, les activitats de l’Escaldes-Estiu han tingut lloc entre el 5 de juliol i el 3 de setembre.

La supervisió, animació i cura dels infants ha anat a càrrec de gairebé dos-cents monitors, que han seguit un procés selectiu per valorar les seves capacitats, habilitats i aptituds en la cura, atenció i motivació dels infants.

Després que l’any passat es redefinís la filosofia dels esports d’estiu, sota la nova nomenclatura d’Escaldes-Estiu, el Comú d’Escaldes-Engordany ofereix una combinació d’experiències al voltant de l’activitat física i ara també en l’àmbit cultural i artístic. Així els infants que hi participen treballen i gaudeixen de les disciplines esportives amb el seu cos, però també amb el ritme, el moviment i la gestualitat gràcies a la inclusió d’expressions artístiques com la dansa i el teatre.

A banda d’això, els infants també han pogut gaudir aquest estiu dels campus d’escriptura creativa, tenis, rítmica, futbol, tir amb arc, skate, teatre, bàsquet, i fotografia així com de les Setmanes Joves (Campus downhill, Campus vòlei platja, Campus vela i Campus d’esports d’aventura).

D’acord amb les dificultats que han aflorat en aquesta pandèmia i per afavorir l’accés de tots els infants a aquestes activitats, el Comú d’Escaldes-Engordany dins dels diferents programes d’ajuts a famílies i persones, ha concedit 31 exoneracions a participants de l’Escaldes-Estiu 2021, el que ha suposat 176 setmanes exonerades, per un total de 9.862 euros sufragats per la corporació.