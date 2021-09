Més de 200 objectes antics seran exposats als aparadors per celebrar les Jornades europees de patrimoni

Les Jornades europees de patrimoni 2021 comptaran enguany, com a novetat, amb la participació activa de la ciutadania. La iniciativa ha assolit l’objectiu establert i ha aconseguit la implicació de col·lectius diversos i fer valdre el caràcter inclusiu i heterogeni de la cultura per reunir la ciutadania al voltant del patrimoni que li és proper. Així, i sota el lema ‘Un patrimoni per a tots’, el Ministeri de Cultura ha aconseguit reunir un total de 250 objectes aproximadament que la ciutadania ha cedit de manera temporal perquè siguin exposats a un total de 120 comerços de les set parròquies.

“L’alta participació de la ciutadania ha estat un èxit col·lectiu que permetrà celebrar unes jornades singulars amb la implicació de tothom per conèixer i redescobrir la riquesa i diversitat del patrimoni cultural del país”, ha ressaltat la directora de Patrimoni Cultural, Isabel de la Parte. La directora ha explicat que les jornades busquen un triple objectiu: “promoure la interpretació del patrimoni local des de la participació activa, la sensibilització i posada en valor de la diversitat del patrimoni i vincular la cultura i el patrimoni al treball comú”.

S’han cedit objectes patrimonials com ràdios, màquines de cosir, càmeres de fotografiar, esquis, entre molts d’altres, de més de 50 anys. “La gent que ens ha cedit material ho ha fet amb molt d’orgull per poder mostrar i exposar elements que els hi són molt íntims i importants”, ha explicat el tècnic del comú d’Encamp, Robert Lizarte. Tothom que vulgui podrà descobrir tots els objectes exposats del 18 i el 26 de setembre.

A més, com a resultat de la crida, un ciutadà d’Andorra la Vella ha cedit quinze quadres inèdits de temàtica andorrana. Uns daten de la primera meitat del segle XX i reflecteixen paisatges del país tal com eren en aquell moment, mentre que la resta són dels anys seixanta i setanta. Aquestes obres, en concret, s’exposaran des del dia 18 fins al 26 de setembre, de manera gratuïta, a la Casa de la Muntanya, a Ordino. “Hem configurat un programa molt variat i amb moltes propostes diverses per posar en valor el patrimoni”, ha ressaltat la tècnica de Patrimoni, Mireia Tarrés.

Més per celebrar el patrimoni

Així mateix, el cap de setmana del 18 i 19 de setembre, es podran visitar les sagristies de les esglésies parroquials i es mostraran els objectes litúrgics que s’hi guarden i que normalment no estan a l’abast del públic. En el cas de les esglésies parroquials de Sant Serni de Canillo i Sant Corneli i Sant Cebrià d’Ordino s’habilitarà un espai expositiu en una capella lateral. Aquesta acció compta amb la col·laboració de l’Església.

De manera paral·lela, i com ja és una tradició, l’ONCA també participa en les Jornades europees del patrimoni amb un concert a l’Era de Casa Rossell dissabte 18, a les 20.00 hores que porta per títol, ‘Diàlegs per a violí i violoncel’, amb el duo format per David Olmedo (violí) i Gaetäne Dunyslaeger (violoncel). Les places són limitades, així doncs, es requereix reserva prèvia al telèfon +376 839 760.

Portes obertes dels museus

Amb la voluntat d’apropar, encara més, el patrimoni del país se celebrarà jornades de portes obertes a diversos museus arreu del país:

Museus del Govern: des del dissabte 18 al diumenge 26 de setembre, a l’Espai Columba, la Casa de la Vall, el Museu de l’Automòbil, la Casa Rull, la Farga Rossell, el Museu Casa d’Areny-Plandolit i el Museu Postal.

Museu Carmen Thyssen Andorra (Escaldes-Engordany): 18 de setembre.

Casa Cristo (Encamp): visites gratuïtes el 17 i 18 de setembre amb reserva prèvia.

Museu Fàbrica Reig (Sant Julià de Lòria): 18, 19, 24 i 25 de setembre.

Museu de la Moto (Canillo): 18 i 19 de setembre.

Mina de ferro de Llorts: 18 i 19 de setembre (el diumenge estarà oberta només de matí).

Finalment, i per complementar el programa de les jornades, el Ministeri de Cultura obrirà al públic el dia 25 de setembre a l’Era del Raser, a Ordino, l’exposició Abracadabra, il·lusionisme i màgia a cal Plandolit, un recorregut per el vessant més màgica de la família d’Areny-Plandolit a través de les figures de Pau Xavier d’Areny-Plandolit i el seu fill Xavier d’Areny-Plandolit i Gassó.