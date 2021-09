La recollida de residus porta a porta a la zona del Cedre s’iniciarà el dilluns 27 de setembre

El proper 27 de setembre s’iniciarà la prova pilot de recollida de residus porta a porta al barri residencial del Cedre de Santa Coloma, adreçada a 514 llars on hi viuen en total més de 1.000 veïns de sis carrers: mossèn Lluís Pujol, Esteve Albert, del Contrapàs, Roureda Tapada, del Cedre i Castell de Sant Vicenç. A partir del dijous 16 de setembre es distribuiran de manera gratuïta paquets de bosses de diferents colors per classificar els residus (negres per als residus sòlids urbans -rebuig i orgànic-, grogues per als envasos, blaves per al paper i cartró, i verdes per al vidre). Demà dimecres 15 al vespre (20.30 hores), el Comú d’Andorra la Vella es posa a la disposició dels veïns per atendre dubtes al magatzem comunal del Cedre, on ja podran recollir els paquets de bosses que els corresponen.

Els residents a la zona del Cedre hauran de treure els residus convenientment classificats entre les 21 i les 24 hores al portal de casa seva els dies de la setmana preestablerts. El residu sòlid urbà es passarà a recollir cada dia (excepte dissabte), els envasos caldrà treure’ls els dilluns i divendres, mentre que el paper i cartró es recollirà els dimecres i diumenges. El vidre es recollirà un cop per setmana: els dimecres. Cada dia, excepte dissabte, es faran dues recollides: una, a les 22 hores i l’altra, passada la mitjanit, per evitar que la brossa estigui gaire temps a la via pública.

Fora dels horaris fixats, s’habilita un punt verd de recollida selectiva les 24 hores a l’aparcament del Cedre, un espai accessible tant a peu com en cotxe (cal recordar que la primera mitja hora d’estacionament és gratuïta i per tant es pot entrar al pàrquing per dipositar els residus i sortir-ne sense cap cost associat).

Els detalls de la prova pilot els han explicat aquest dimarts la cònsol major, Conxita Marsol, i el conseller de Sostenibilitat i Innovació, Gerard Estrella. La cònsol major ha ressaltat que la prova pilot és un projecte innovador a Andorra la Vella i al país que té per objectiu eliminar de manera progressiva contenidors de la via pública i millorar la gestió i classificació dels residus de la parròquia més poblada i que genera més de 35 tones de brossa domèstica cada dia.

Conxita Marsol ha remarcat la importància de la col·laboració dels ciutadans per garantir l’èxit d’un sistema de recollida que, si funciona, es podria estendre a altres zones de la parròquia. En aquest sentit, demana la implicació dels veïns per fer un correcte triatge dels residus i seguir el calendari setmanal fixat. La informació s’ha enviat per carta a tots els domicilis, incloent un díptic i un imant de nevera perquè estigui a l’abast dels veïns implicats.

El conseller Gerard Estrella, de la seva banda, ha dit que la prova pilot implicarà un canvi d’hàbits en el reciclatge de residus que repercutirà en una millora del dia a dia d’una parròquia que avança per ser més sostenible.

El Comú d’Andorra la Vella inverteix uns 10.000 euros en la prova pilot, incloent el material editat i produït i les bosses de colors per classificar els residus que es distribuiran a les llars de la zona del Cedre de Santa Coloma. En total, es preveu que se’n reparteixin 63.000 per dipositar el residu sòlid urbà i més de 15.000 de cada color per reciclar vidre, envasos, i paper i cartró.