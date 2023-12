Més d’1,7 milions d’euros per a millorar la seguretat a la xarxa de carreteres

1,7 milions d’euros per a millorar la xarxa viària andorrana (SFGA)

Millorar la seguretat dels usuaris de la xarxa de carreteres del país. Amb aquest objectiu, el Consell de Ministres ha aprovat diverses adjudicacions viàries distribuïdes per tota Andorra per un cost total d’1.758.612,14 euros. En primer lloc, s’ha donat llum verda als treballs de la fase cinc de les actuacions de manteniment previstes a la CS-131, coneguda com a carretera de la Peguera, que han recaigut sobre l’empresa Construccions Entrimo SL per 209.774,23 euros, així com la direcció de les obres per 7.340,35 euros a Sinus Enginy SAU.

L’obra consisteix en la substitució d’un tub de pas d’aigua i també neteja de diferents pous, així com la restitució de diversos trams de barrera tipus biona metàl·lica. Alhora està previst millorar alguns trams de cuneta que estan malmesos i no condueixen l’aigua fins als pous existents.

També s’ha adjudicat, per 595.691,93 euros a l’empresa Desplom, la col·locació de barreres dinàmiques a la CG-2 al seu pas per la parròquia de Canillo, concretament a la part baixa de la zona de Racons. Els treballs consisteixen en la col·locació de dues línies de barreres dinàmiques. La primera, de 87 metres lineals i de 6 metres d’altura; i la segona d’una longitud de 65 metres i una altura de 8 metres. L’actuació farà que disminueixi el risc dels usuaris de la via davant la hipotètica caiguda de blocs rocosos provinents del vessant.

La tercera adjudicació aprovada, per 320.167,03 euros a l’empresa Progec, les obres de millora viària i estructurals a la CS-251, al Forn de Canillo. L’actuació té l’objectiu de reforçar l’estat actual d’un mur de maçoneria i, complementàriament, s’aplicarà un tractament de revestiment amb morter del parament actual i es millorarà el drenatge de la zona amb la construcció de nous trams de cuneta. Aquesta fase inicial s’actuarà en el tram comprès entre els punt quilomètric 3+000 i 4+000 de la CS-251 del Forn de Canillo, zona anomenat de Cal Ponet-Cal Borronet. La direcció de les obres s’ha adjudicat a Euroconsult SAU per 11.109,80 euros.

El Govern també ha donat llum verda a l’adjudicació, que ha recaigut sobre Copsa per 127.285,33 euros, de la tercera fase d’actuació a la carretera CS-520 de Comallempla, a la parròquia de la Massana. Els treballs tenen la finalitat d’aplicar diverses millores, com ara la col·locació de protecció baixa en el tram de barrera mixta fusta-metall. La direcció de les obres té un cost de 4.898,18 euros i s’ha adjudicat a Sinus Enginy SAU.

A més, el Consell de Ministres ha adjudicat els treballs d’arranjament del mur de sosteniment de la CG-2 just a la sortida del Pas de la Casa, en direcció al Port d’Envalira, a l’empresa T.P. La Coma per 257.566,44 euros. En concret, les obres preveuen la millora de 470 metres lineals de mur de maçoneria, refent la part superior i rejuntant els blocs de granit a la resta del mur, entre d’altres.

En paral·lel, el Govern ha aprovat l’adjudicació, per 224.778,85 euros a T.P. La Coma, els arranjaments de túnels de la xarxa viària. En concret, les obres consistiran en millores al túnel del Pont Pla (com ara la creació d’una arqueta en la zona del sobreample del túnel) i al túnel d’Arcalís (com a la restitució de la làmina d’impermeabilització). Així mateix, a tots els túnels del país es preveu la retirada de trams de barrera tubular vermella existent en els accessos i la instal·lació de barrera de fausta mixta fusta-metall.